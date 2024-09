Marcelo Palau: “Un gol que solamente le pueden hacer a Tacuary en este torneo”

“La sensación en cuanto al funcionamiento, al rendimiento de los muchachos es espectacular. Ante un rival de bastante jerarquía fuimos bastante superiores en muchos momentos del partido. Era un partido equilibrado, controlado, donde no pasaba nada, pero terminamos perdiendo por un gol que solamente le pueden hacer a Tacuary en este torneo”, explicó Marcelo Palau, entrenador de Tacuary, tras la derrota 1-0 frente a Libertad.

A renglón seguido, el DT del Buque explicó: “Ya van tres o cuatro partidos que perdimos de la misma manera, 1-0 con goles increíbles que se dan una vez por año y lastimosamente lo estamos recibiendo nosotros. Pero creo que realizamos un gran partido y el resultado termina siendo injusto. Fue parejo, lindo, bien disputado y en todo momento ambos equipos buscamos el arco del frente”.

“Hay que seguir trabajando. No conozco otra forma que seguir intentando. No tenemos mucho tiempo para el lamento porque el viernes tenemos otro partido. Pero estamos tranquilos porque la idea, la propuesta de juego, se ve dentro de la cancha. Después, en el fútbol hay goles que son accidentes, solo que hasta ahora no nos toca uno a favor”, finalizó el técnico charrúa.

Libertad derrotó 1-0 a Tacuary en Villa Hayes