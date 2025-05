Cartismo sella copamiento de cara a intervención y arremete contra Prieto

Ayer en mesa directiva de la Cámara de Diputados de designaron los nueve miembros (ver infografía) en cada una de las dos comisiones especiales de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este (opositora) y de Asunción (oficialista). En ambas, el cartismo posee mayoría propia, con cinco miembros (incluidos los de su bancada apéndice, la ANR “B” y eventualmente de los liberocartistas).

Lea más: “Tufo a manipulación” del cartismo motiva decisión de Fuerza Republicana de no integrar comisiones

A fin de no dar legitimidad al proceso, la bancada colorada disidente de Fuerza Republicana y la bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) optaron por no integrar las comisiones, mientras que las demás bancadas azules y del tercer espacio decidieron participar para no dejar el “arco libre” al cartismo.

El cartismo designó como miembros en las comisiones a varios cuestionados, entre ellos, a Arturo Urbieta, que cuando fue intendente de Horqueta tuvo denuncias de presuntos hechos de malversación de fondos y estafa, al igual que Avelino Dávalos, también investigado cuando fue gobernador de Caazapá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aparecen la cuestionada “Madrina del norte”, Cristina Villalba, Rodrigo Gamarra, Miguel del Puerto y Bettina Aguilera, quienes está “amarrados” a través de sus familiares ubicados en cargos públicos con altos salarios.

Incluso entre los liberocartistas aparecen nombres como el de Cleto Marcelino Giménez, a quien el cartismo blindó luego de que junto con sus “nepobabies” Danna y Johanna fuera imputado por la Fiscalía.

El proceso avanza rápido de la mano del cartismo y ahora falta que cada comisión se reúna para elegir a sus autoridades y convoque a las partes. La Contraloría (a cargo del colorado Camilo Benítez) deberá presentar los argumentos para la intervención, mientras que Prieto y Nenecho deberán presentar sus descargos. En un plazo máximo de 15 días, ambas comisiones deberán emitir dictámenes (puede ser más de uno: a favor y en contra), aunque estos no son vinculantes.

Los que pesarán finalmente son los votos del plenario, donde el cartismo también tiene amplia mayoría para aprobar la intervención y apartar a Prieto e, incluso, si quieren hasta pueden salvar a Nenecho como ocurrió con los senadores Kattya González (ex-PEN) y Hernán Rivas (ANR, HC). La primera fue expulsada y Rivas fue salvado.

Honor Colorado (HC) junto con su bancada apéndice (ANR, B) tiene 44 votos, cuando para aprobar la intervención se necesita mayoría absoluta (41 votos).

Paralelamente el cartismo sigue enfocado en atacar por varios frentes a Prieto. Ahora pretenden sumar a la Fiscalía. Ayer la líder de bancada cartista en Diputados, Rocío Abed, ratificó que está considerando presentar una denuncia penal por supuesta “amenaza” del intendente esteño, debido a una publicación en Facebook donde Prieto planteaba una manifestación frente a las viviendas de Abed y del senador Javier Zacarías Irún.