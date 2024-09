Felipe Giménez lamenta el par de derrotas en casa

“Lo que más a uno le cuesta administrar y digerir es perder en casa, no está en los papeles, porque decepcionamos a nuestra gente, a Pedro Juan Caballero y a todo lo que representamos. Nosotros venimos en buena forma en nuestra evaluación del año, por ahí uno no quiere que sucedan esos momentos que ahora están ocurriendo, lo vamos a llamar racha negativa, que el grupo siempre lo supo superar un motón de veces, son momentos en los que uno tiene que tener la calma, la tranquilidad, la confianza y el trabajo”, manifestó el “gato”.

Lea más: Sportivo 2 de Mayo vs. Sol de América: Victoria clave de los solenses

El conductor del “Gallo” resaltó la importancia de seguir cosechando puntos en busca de los objetivos. “Esto recién empieza, le dije a los chicos que iniciaba la segunda rueda y que estábamos sin puntos, a partir de ahí tenemos que seguir acumulando un buen puntaje, mejorar los que ya tenemos, pero tenemos que ser conscientes que no hemos ganado nada, no estamos salvados, no estamos en Copa y nos estamos quedando. Lo primero que tenemos que ser es realistas, pisar tierra firme y estar calmos, porque lo que más tenemos es confianza, trabajo, y eso no le va a faltar al grupo para recuperar el volumen de juego y conseguir resultados”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por último, Giménez aclaró que las bajas de varios futbolistas no debe ser excusa. “Siempre le dimos participación y competitividad a todos, siempre rindieron alto, a nadie le gusta perder jugadores, ya nos pasó el partido anterior. No tenemos que creernos el cuento, no somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos, creo que nunca habíamos perdido dos partidos en casa, no estamos pasando por nuestro mejor momento, pero nos reponemos con trabajo, haciendo los mismo que siempre venimos haciendo, tenemos el respaldo del club, de la dirigencia, venimos haciendo un proceso, priorizamos a 2 de Mayo y eso va a seguir”.