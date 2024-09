Agustín Sández y el sueño albirrojo

Agustín Sández, nacido en Lanús el 16 de enero de 2001, es hijo de paraguayo. Tras completar el proceso abreviado de naturalización por su “sangre guaraní”, se encuentra a disposición del seleccionador Gustavo Alfaro. Cumple la función de lateral izquierdo.

Consultado si tuvo un diálogo con el conductor albirrojo, respondió: “Por el momento no, pero yo estoy tranquilo, a disposición. No me dijeron nada, pero espero se pueda dar con tranquilidad. Si no estoy en esta oportunidad, será en otra”, indicó.

Agustín señaló que su progenitor es natural de Caacupé (Cordillera) y es hincha de Cerro Porteño, por lo que también “estira” un poco hacia el Ciclón al momento de alentar a los clubes paraguayos.

“Sé hablar en guaraní, pero debo ir aprendiendo más porque no lo hablo regularmente. Sé muchas palabras”, mencionó.