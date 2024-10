Olimpia: Cambio de ruta del Expreso Decano

En principio, los franjeados fijaron el partido del sábado 12 contra Sol de América, a las 20:00, en el estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá, pero finalmente el encuentro se cumplirá en el Villa Alegre de Encarnación.

Ambas sedes tienen sus pros y contras. En la Ciudad del Ñandutí, el escenario no se encuentra en condiciones ideales, tanto para la comodidad de los espectadores como en el gramado, pero la afición acude allí en gran número, mientras que en la capital del departamento de Itapúa, el coliseo es bueno, el empastado luce en buen estado, pero la afluencia de aficionados no llena las expectativas, por lo que esa hermosa plaza no termina siendo un buen negocio en cuanto a la recaudación, teniendo en cuenta que el traslado logístico de los clubes tiene su alto costo.

Para el choque contra “Triqui” en Sajonia, la base del entrenador Martín Palermo está compuesta por: Gastón Olveira; César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capasso y Facundo Zabala; Rodney Redes (Pedro Zarza), Alex Franco, Richard Ortiz y Derlis González; Lucas Pratto y Hugo Adrián Benítez.

* Evolución. El extremo Erik López, que alcanzó un alto nivel en la primera rueda, había sufrido un cuadro de hepatitis viral y se encuentra en el tramo final de su recuperación. Su último partido fue el 29 de agosto contra Tacuary (triunfo 1-0).