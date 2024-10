Luqueño, en línea con la victoria

Ineficaz en el primer tiempo; letal en el segundo

Tacuary tomó la iniciativa del partido por sus necesidades. Sin margen de error, urge de las victorias y en consecuencia, debe buscar el protagonismo. Pero en el primer tiempo, acabó pagando.

Jugar adelantado, en campo rival, conllevaba los riesgos de sufrir de controlpe. Y así fue. Aunque el gol de Luqueño llegó desde un lateral, la acción empezó de una salida rápida. Y las jugadas posteriores al 1-0, también fueron de contra, pero sin la eficacia para un resultado con mayor diferencia.

El Auriazul no tardó en marcar. Alex Álvarez peinó el lanzamiento, Elvio Vera no pudo definir y de una pifia, el balón quedó frente a Marcelo Ferreira, quien no perdonó y con un remate anotó el primero a los 11 minutos.

En la complementaria la temática del partido no cambió. Y tan parecido fue que el local era dueño de la pelota, pero los avances peligros, del visitante. Pero en esta ocasión, el Buque tuvo una clara para igualar, pero el remate de Alfredo Amarilla terminó pegando en el travesaño.

Pero golpeó otra vez el elenco de Juan Pablo Pumpido. Sorpresivamente con los dos centrales en el área rival, un centro desde la derecha fue cabeceado por Alexis Villalba y del rebote que en el rechazo dio el arquero, Adrián Brizuela empujó de cabeza y anotó el 2-0 a los 70′.

Con el rival dañado moral y anímicamente, Luqueño sentenció el encuentro de contragolpe con Guillermo Hauché, quien ante una salida desesperada del portero adversario, generó un autopase y definió con el arco en blanco a los 89′.

Marcelo Ferreira: “La convicción fue clave”

El delantero de Sportivo Luqueño, Marcelo Ferreira (31 años), autor del primer gol del encuentro ayer ante Tacuary comentó que el equipo pudo reponerse anímicamente y tener la convicción necesaria para afrontaro los compromisos del torneo local.

“Fue un combo completo para mí, porque pude marcar y sumar de a tres con el equipo que es lo importante”, comenzó diciendo el atacante auriazul.

“La convicción que tuvimos fue clave para levantar cabeza y salir de la mala racha y el partido que clasificamos en la copa creo que nos motivó bastante”, comentó Ferreira ante las rachas negativas anteriores.

“Siempre trabajamos bien, pero no se nos daba el resultado positivo, ahora gracias a Dios ya sumamos dos triunfos en el campeonato”, cerró.

Sportivo Luqueño visitará a Nacional, la próxima fecha, 16ª, otro duro desafío para el Auriazul.