Copa Paraguay 2024: El cuadro completo de los cuartos de final

La Copa Paraguay completó el miércoles el cuadro de los cuartos de final de la edición 2024. En la última llave de los octavos, Guaireña superó a 24 de Setiembre de Areguá y avanzó a la serie de los 8 mejores del certamen nacional: el Albiceleste de la División Intermedia triunfó por 1-0 con gol de Édgar González y eliminó al Decano aregüeño de la Primera División B.

La sexta edición del torneo tiene confirmado los cuatro cruces por dos lugares a las semifinales: Sol de América vs. Libertad, Sportivo Luqueño vs. Guaireña, Olimpia vs. Nacional y Guaraní vs. Sportivo Carapeguá. La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programará en los próximos las fechas, horarios y escenarios de los enfrentamientos.

Los cuartos de final de la Copa Paraguay 2024