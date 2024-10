Copa Paraguay 2024: Los cuartos de final tienen fechas, horarios y estadios confirmados

La Copa Paraguay definió hoy el fixture de los cuartos de final de la edición 2024. Los enfrentamientos a partido único y eliminación directa de Sportivo Luqueño vs. Guaireña, Guaraní vs. Sportivo Carapeguá, Sol de América vs. Libertad y Olimpia vs. Nacional tienen confirmados los días, horarios y escenarios. Todos los partidos serán en Asunción y en el Departamento Central.

Copa Paraguay 2024: El fixture de cuartos de final

Jueves 24 de octubre

Sportivo Luqueño vs. Guaireña

Hora: 17:30

Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

Guaraní vs. Sportivo Carapeguá

Hora: 20:00

Estadio: Conmebol, Luque

Miércoles 30 de octubre

Sol de América vs. Libertad

Hora: 20:00

Estadio: Luis Salinas, Itauguá

Jueves 31 de octubre

Olimpia vs. Nacional

Hora: 20:00

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Los cuartos de final de Copa Paraguay con VAR

La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comunicó que los cuartos de final tendrá Vídeo Arbitraje. “Como es habitual, desde esta instancia, cada uno de los partidos contará con VAR”, señaló. Los ganadores de Luqueño vs. Guaireña/Sol de América vs. Libertad y Olimpia vs. Nacional/Guaraní vs. Carapeguá jugarán las semifinales.