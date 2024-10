Olimpia le puso color al blanco y negro

Resultado acorde al desarrollo del juego

Al movido primer tiempo le faltó el gol. El punto de referencia es Olimpia, por su condición de líder y principal candidato al título. Sus arranques son prometedores, ejerciendo presión alta, provocando errores defensivos, pero al rato baja la intensidad y le lleva un buen tiempo recuperarla.

A los defensores de Libertad parecía quemarles la pelota, aunque luego de una serie de salidas equivocadas recobraron la normalidad, porque era imposible que fallen tanto. El equipo repollero tuvo un funcionamiento como tal, colectivo, porque al principio la última línea vacilaba, el mediocampo recuperaba poco y el ataque sencillamente no activaba.

Los dos arqueros estuvieron atentos. Olveira, en duda por una lesión en el tobillo derecho, abortó los disparos de Viera, Iván Franco y Sanabria. Morínigo tuvo menos exigencia, aunque las veces en las que fue llamado a intervenir, sobre todo en los tiros de Hugo Adrián Benítez, demostró solvencia.

En el segundo tiempo se inclinó la balanza a favor de los franjeados, porque los repolleros no aguantan un partido completo y al no estar pleno en el aspecto físico, queda a merced del adversario.

Un extraordinario cambio de frente de Alex Franco fue recepcionado en el área por Rodney Redes, quien en un movimiento dejó fuera de acción a Fretes y con tiempo suficiente, definió entre las piernas de Morínigo.

Se movió el marcador y se cayó la estantería liberteña, aún con mucho camino por transitar. Olimpia perdonó, porque tuvo ocasiones propicias para imponerse con holgura. Redes tuvo la posibilidad de volver a marcar y la desaprovechó. Derlis González no pudo en un mano a mano con el golero y Montenegro falló al rematar con la “de palo”.

Después, Richard estuvo cerca, Capasso también, pero como el tanto tranquilizador no llegó, la incertidumbre se mantuvo hasta el final, no porque Libertad haya sido un aluvión. El riesgo para el Olimpia pasaba que por una equivocación se quedara prácticamente con las manos vacías, porque a pesar que sus principales referentes no estén en su mejor forma, futbolísticamente fue superior.

Palermo: “Los clásicos hay que ganarlos”

El entrenador Martín Palermo destacó la entereza demostrada por sus jugadores para sacar adelante un partido difícil, en el que Olimpia derrotó por 1-0 a Libertad en Sajonia.

“Los jugadores dieron la cara. Los clásicos hay que ganarlos y se pudo dar”, señaló el Titán, quien lamentó las ocasiones propicias malogradas para ampliar la cuenta. “Quizás el resultado podía ser más amplio”, indició.

En cuanto al próximo encuentro, que será el domingo frente a Cerro Porteño, en el Defensores del Chaco, el conductor del Expreso Decano manifestó: “Sabemos la importancia del superclásico, lo que genera para la gente”, por lo que esperan dar otro paso hacia la conquista del título del Clausura.

“Me siento muy satisfecho por el trabajo realizado por el equipo, que tuvo la paciencia que nos faltó contra Sol de América”, puntualizó el profesional de 50 años.

“Hay mucho en juego aún, muchos puntos por delante”, por lo que deben mantener los pies sobre la tierra.

Garnero: “No pasamos un buen momento”

Cuatro derrotas en hilera, una situación atípica para Libertad, reconocida por su técnico, Daniel Garnero. “No estamos pasando por un buen momento”, indicó el argentino tras la caída contra Olimpia por 1-0.

“Fue un partido relativamente parejo. No hubo un denominador hasta que llegó el gol. Ahí se abrió el juego y se generó cierto desorden, donde el rival pudo haber aumentado la ventaja”, mencionó.

“El equipo trató de ir no adelante. El rival, con poco nos hizo el gol”, manifestó. “Generamos algunas jugadas en el primer tiempo, no las aprovechamos y eso nos pesa mucho”.

En cuanto a la negativa serie, el orientador repollero dijo que “son momentos que lamentablemente pasan. Antes del tanto no tuvimos contratiempos grandes, después sí, fuimos imprecisos. No tuvimos la claridad para generar situaciones claras”, puntualizó el profesional de 55 años, quien cumple su segundo ciclo en el Guma.