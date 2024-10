Olimpia 3-Cerro Porteño 0: Expreso arrollador

Pleito resuelto en el primer tiempo

Los goles le dieron vida al partido, al menos en sus minutos iniciales, porque era difícil pretender la misma dinámica cuando el equipo que se puso al frente y que al toque la duplicó la ventaja ya no tenía necesidad de emplearse a fondo al ataque. Y el que estaba perdiendo no daba señales de recuperación, sin generar una sola oportunidad clara para anotar en el primer tiempo y además recibió la tercera estocada antes de ir al descanso.

La clave, una planificación muy bien ejecutada, con transiciones rápidas de defensa a ataque que desnudaron de arranque las falencias del elenco azulgrana, frágil en la contención y desordenado en defensa.

Gastón Olveira había capturado un envío flotado del Pachi Carrizo. Por la derecha se gestó la carga para el primer gol del que participaron Olmedo, Hugo Adrián Benítez, Redes, el corte parcial de Piris da Motta para la definición con tiro cruzado de Erik López.

El segundo no tardó en llegar. Córner ejecutado por el Topo Zabala, duelo aéreo entre Báez y Capasso para el despeje del cerrista que le quedó al capitán Richard Ortiz, quien definió a su estilo, de espaldas. Una chilena aplicada a centímetros del césped para plasmar en el marcador la clara superioridad franjeada.

El inofensivo Ciclón tuvo por largos pasajes el balón en su poder, pero no supo qué hacer con el mismo. Necesitaba al menos un mínimo de lucidez, pero no la tuvo.

El golpe de gracia se dio con un envío con rosca de Redes que fue conectado por Capasso, imponiéndose con su fortaleza física para aplicar el frentazo y configurar la goleada. Pleito liquidado en una sola etapa.

En la complementaria se esperaba el amor propio cerrista, pero ni eso, no caía una sola idea. Del Ciclón no se vio absolutamente nada. Un tiro potente de Núñez bloqueado por Olveira. Muy poco para un gigante que acumula deudas con su afición.

Olimpia dejó pasar cargas prometedoras. Montenegro se perdió el cuarto. Derlis González sigue buscando su mejor versión. El Expreso Decano tuvo un viaje más que tranquilo, cada vez más cómodo en busca de su estrella #47.

Para Cerro Porteño, la temporada está prácticamente terminada. No era el momento para que la dirigencia le brinde una especie de homenaje a Carlos Jara Saguier al otorgarle la conducción técnica. Una señera figura del club que se merecía otro tipo de reconocimiento y no un hierro caliente que lo termina quemando.

Juan Gabriel, con una tarea sin sobresaltos

Juan Gabriel Benítez Mareco (42) no tuvo inconvenientes para sacar adelante el partido en Sajonia. Un árbitro con insignia de FIFA, que encadena clásicos, debe apuntar a la excelencia, de la que aún está algo distante. No necesitó la intervención del VAR. Los jugadores, que esta vez no se metieron en las bravuconadas, facilitaron su trabajo. Exhibió cuatro tarjetas amarillas, tres bien puestas (a Olmedo, Pratto por protestar desde el banco y Churín). La amonestación a Hugo Fernández es discutible, por un forcejeo que pareció normal con el Pachi Carrizo.

Manuel Capasso: “Fuimos superiores”

El defensor central argentino Manuel Capasso, de 28 años, una de las figuras del partido ayer y autor del tercer y último tanto del Franjeado, al término del encuentro expresó cuanto sigue:

“La verdad es que este era un partido importantísimo, que vale más de tres puntos. Muy contento con todo el trabajo que hicieron mis compañeros; demostramos una madurez y un compromiso muy grande y creo que eso se vio reflejado”.

Con relación a la diferencia lograda ya en el primer tiempo, señaló:

“Sabíamos que podíamos marcar la diferencia, ya lo veníamos demostrando en algunos partidos; en los clásicos también, pero después nos empataban, al final, fuimos superiores durante los 90 minutos del partido”.

Sobre el gol, apuntó: “Lo del gol siempre suma y me pone muy contento ayudar con eso al equipo, pero lo más importante es el triunfo, y más en un clásico, para seguir arriba”, finalizó.

Martín Palermo: “Lo que faltaba”

El director técnico de Olimpia, el argentino Martín Palermo (50 años), sobre la victoria conseguida ayer frente al tradicional rival, analizó lo siguiente en la conferencia:

“Le damos un valor muy importante, si era algo que me faltaba era ganar un superclásico y los muchachos me lo regalaron. Agradecido a ellos, el disfrute de la fiesta y de la gente. Fue un partido que nos engrandece como grupo. En lo que nos propusimos estamos en buen camino. Queda lo último y tenemos que seguir de esta manera”.

Sobre el rendimiento general del equipo del decano ayer en el superclásico del fútbol paraguayo, añadió:

“Los goles tempraneros te dan una cierta tranquilidad. El equipo mantuvo una faceta defensiva, un bloque muy compacto que contrarrestó todo el juego de ellos. Hasta pudimos haber ampliado el marcador. Los goles nos dieron una cierta tranquilidad, pero el equipo nunca se relajó. El equipo estuvo muy concentrado, muy metido, sabiendo la importancia de los puntos”.

Para finalizar, el entrenador argentino, concluyó: “Nos vamos premiados con el triunfo, con tres goles y el arco en cero. Hay que disfrutarlo”.

Carlos Jara Saguier: “Lo perdimos”

El entrenador de Cerro Porteño, Carlos Jara Saguier (73 años), luego de que su equipo cayó ayer por un contundente 3-0, en el Defensores del Chaco, frente a Olimpia, declaró:

“En siete minutos lo perdimos todo, en los siete iniciales. El gol tempranero desconcentró todo”.

Además, Jara Saguier añadió: “Los goles fueron combinaciones de errores y aciertos. Después de los diez minutos el partido fue parejo. Hay que aceptar como viene, Olimpia jugó un buen partido, hizo lo que tenía que hacer. No se puede recriminar nada a nadie”.

Con respecto a las consultas que recibió el entrenador del equipo azulgrana, en la conferencia, de si cómo hará para levantar a sus dirigidos después de esta derrota abultada, manifestó:

“Nos queda levantar el ánimo, trabajar y sumar la mayor cantidad de puntos porque tenemos posibilidades de entrar a una Copa”, refiriéndose a que buscarán hacerse de los puntos obligados y posibles que restan para ingresar a la próxima Copa Libertadores 2025, por la tabla acumulativa.