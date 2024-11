Cerro Porteño: Fuertes pulsaciones

Libertad es el rival de la última fecha del torneo Clausura (derrota de 1-2 en la primera rueda), pero luego de la caída del jueves ante Sportivo Trinidense, después de estar en ventaja 2-0, sonaron más fuerte la campana de los hinchas, y cuando se le requirió a Jara Saguier qué sabía de su futuro, remarcó que tiene contrato vigente hasta junio 2025, pero que es una pena que la dirigencia no salga a desmentir que no continuará en funciones. Aunque volvió a manifestar que no está apegado al cargo.

Lea también: “Somos Cerro Porteño y esto ya no nos puede volver a ocurrir”

Por su parte, Fer-Fer, quien tal vez no siga en la próxima temporada, marcó el primer gol anteayer, registra cinco anotaciones en el Clausura, once en el año y catorce con la casaca azulgrana. En el historial del fútbol paraguayo llegó a 125 conquistas (110 con Guaraní y 1 en Olimpia), y es el segundo artillero histórico aún en vigencia.