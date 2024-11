“Somos Cerro Porteño y esto ya no nos puede volver a ocurrir”

Cerro Porteño ganaba 2-0 sobre Sportivo Trinidense, pero recibió tres goles en el segundo tiempo y acabó perdiendo 3-2 por la penúltima fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón encadenó la segunda caída y extendió a cinco los partidos con victorias en el certamen. Al terminar el juego en Dos Bocas, el capitán Robert Piris da Motta dejó un claro mensaje.

“Esto no puede volver a ocurrir. Estamos en Cerro Porteño y no puede volver a ocurrir”, mencionó el experimentado futbolista, que había convertido de penal el 1-0 parcial. “Como uno de los referentes del plantel estoy avergonzado, estoy triste, me hago cargo, yo y mis compañeros”, aseguró el ex mediocampista de la selección de Paraguay.

“Cometimos muchos errores infantiles”

Piris da Motta analizó el 2024 y puntualizó que “cometimos muchos errores infantiles”. “Tuvimos muchos errores infantiles. No cerramos partidos que teníamos ganados como hoy, hubo muchos cambios, nunca nos hicimos sólidos como equipo y eso creo que eso influyó mucho. Si hoy no estamos todos juntos y nos somos un equipo no vamos ganar nada”, añadió el volante.