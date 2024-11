Video: Gustavo Costas agradece en guaraní al Paraguay por la atención al “amor de su vida”

Racing Club de Argentina y todos sus hinchas desde el 23 de noviembre del 2024 tendrán presente al Paraguay en una parte de su historia, pues no solo se consagraron campeones en Asunción de la Copa Sudamericana tras una larga sequía de 36 años en el plano internacional, sino también por la solidaria hospitalidad que recibieron de nuestros compatriotas.

En redes sociales, antes, durante y después de la consagración, los hinchas de la Academia agradecieron y reconocieron al Paraguay por su hospitalidad.

Uno de los que no se guardó con elogios hacia nuestro país es Gustavo Costas, exfutbolista, actual técnico y autodenominado fanático del club de Avellaneda.

Gustavo Costas agradeció al Paraguay en guaraní

En una entrevista con la cadena de deportes ESPN, agradeció al Paraguay por el trato que le dio a su gente. “Rohayhu, Paraguay”, dijo. “Que significa: los quiero mucho”, continuó, explicando lo que mencionó en guaraní a los conductores del programa.

“Les agradezco de corazón. Ellos saben muy bien lo que yo quiero a Paraguay, no ahora porque ya lo dije siempre, desde el 2001 que fui Paraguay. Fue el país que me abrió las puertas porque yo venía de Racing y ellos me abrieron las puertas y me dieron un cariño enorme”, añadió

Por la atención al “amor de mi vida”, Racing

Seguidamente, agradeció la atención que recibió Racing y todos los hinchas de la Academia por parte del pueblo paraguayo, en Asunción.

“El otro día nos abrieron a la gente de Racing, les dieron todo y los rancinguistas te dicen que los trataron de maravilla. Gracias por haberles abierto, como los recibieron y la atención, porque todos te lo dicen. Les agradezco que le hayan atendido al amor de mi vida (Racing) y a mi gente de esa manera. Cada vez me sorprende más el pueblo paraguayo por todo este amor que me dieron, me dan y le dieron a mi gente”, expresó emocionado.

Su paso por Paraguay

Gustavo Costas empezó su idilio con el pueblo paraguayo en el 2001, cuando llegó a nuestro país y dirigió a Guaraní, con un año de experiencia como director técnico, tras dirigir por un año a la Academia.

En el 2003, luego de un paso por Perú, fue técnico de Cerro Porteño, con quien se consagró campeón en el 2004/2005. Posteriormente, en el 2008, entrenó a Olimpia y, 11 años después, volvió al país para dirigir nuevamente a Guaraní.