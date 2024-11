Racing dedica un emotivo mensaje a Paraguay: “Te voy a extrañar, Asunción”

“𝗧𝗲 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗻̃𝗮𝗿, 𝗔𝘀𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻”, con estas palabras inicia la publicación de Racing en Instagram. El club dedicó un emotivo posteo a Asunción, la capital paraguaya, que albergó la final única de la Copa Sudamericana 2024, donde los argentinos rompieron una racha de décadas sin ganar una copa internacional.

El mensaje reza: “La pantalla está a metros de la esquina de Senador Long y Teniente Vera. El escudo de Racing brilla en el centro. El mensaje: ‘Por siempre tu casa. Felicidades’. Asunción es así: una patria que hizo propia la alegría de la multitud que colmó sus calles. Amanece el domingo y el sol va saliendo detrás de la costanera”.

La publicación rápidamente se viralizó, evidenciando la conexión especial que se forjó entre Racing y la ciudad. La llegada de miles de hinchas albicelestes inundó las calles de pasión, pero también dejó historias que revelan la calidez de la gente de Asunción: familias que abrieron sus puertas, compartieron comida, ofrecieron su ayuda y se unieron a la fiesta copera como si fueran parte de la hinchada misma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El técnico Gustavo Costas, quien tiene admiradores en Paraguay, también se destacó en este vínculo. “Gustavo Costas es profeta ahí también. Lo adoran. La pretemporada de mitad de año fue el puntapié del destino. Por eso los empleados del predio se acercan al hotel a saludar y a tomar mate con los jugadores desde el miércoles. Se suman a la familia. Se llaman por sus nombres. Se sienten parte de la ilusión. Se vuelven Racing y el mundo se ensancha”, dice la publicación.

Lea más: Gran dinamismo económico por la final de Copa Sudamericana: la gastronomía y la hotelería “explotaron”

Asunción no solo fue el escenario de la inolvidable final de la Copa, sino también se convirtió en el hogar temporal de miles de racinguistas. Y como resumió un hincha antes de partir: “Te voy a extrañar, Asunción”.

Racing dedica un emotivo mensaje a los paraguayos: el texto completo

“La pantalla está a metros de la esquina de Senador Long y Teniente Vera. El escudo de Racing brilla en el centro. El mensaje: “Por siempre tu casa. Felicidades”.

Asunción es así: una patria que hizo propia la alegría de la multitud que colmó sus calles. Amanece el domingo y el sol va saliendo detrás de la costanera.-Merecido, campeones.-Gracias a ustedes por recibirnos.

Lea más: Copa Sudamericana: Paraguay se luce como anfitrión y ya se alista para próximos compromisos

Desde un balcón, desde la puerta de una casa, desde alguna esquina, desde cualquier local de cualquier shopping. “Tendría que haber en nuestro lenguaje palabras que tengan voz”, escribió el paraguayo Augusto Roa Bastos.

Nicolás y Sara se enamoran al primer cruce de miradas. Él viajó desde Buenos Aires; ella caminaba como siempre cerca del Palacio de López. Quizás, algún día tengan un hijo y le pongan Roger. El flechazo de un club con un país.

Gustavo Costas es profeta ahí también. Lo adoran. La pretemporada de mitad de año fue el puntapié del destino. Por eso los empleados del predio se acercan al hotel a saludar y a tomar mate con los jugadores desde el miércoles. Se suman a la familia. Se llaman por sus nombres. Se sienten parte de la ilusión. Se vuelven Racing y el mundo se ensancha.

Lea más: Hinchas de Cruzeiro y Racing se enfrentaron en el microcentro de Asunción... En carrera vosa

El calor domina la previa. Es agobiante. Los vecinos abren sus casas y prestan sus mangueras, sus baños, sus hielos, sus ventiladores. Una chica precisa comida para celíacos. Dos señoras la escuchan, le cocinan, no le cobran y le sonríen. No es un tema de compasión: la amabilidad no es mercancía.

Eduardo recibe a cinco hinchas en su casa. Los lleva, los trae, va a la cancha con ellos. Y les manda un video al día siguiente: “¿Qué me hicieron que no puedo parar de escuchar al Pepo?”.

Después, la vida es fiesta: los nenes saludan desde los balcones y los grandes le piden fotos a cualquiera para inmortalizar la visita.

Juan está por cruzar la frontera para volver. No es el mismo que a la ida. Regresa con el sueño cumplido. Antes, levanta su mano derecha, se besa la palma y sopla hacia la tierra colorada que se empieza a alejar. Cinco palabras que de repente tienen voz: “Te voy a extrañar, Asunción”.

Lea más: El club argentino que trajo más hinchas a Asunción: ¿Racing en 2024 o Colón en 2019?