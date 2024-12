Robert Harrison: “Doce equipos en Primera es poco, pero...”

El fútbol paraguayo es el única Liga del continente sudamericano con 12 clubes en la Primera División. Los demás países de la Conmebol superan la cifra de equipos con relación a la máxima categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF): Argentina 28; Brasil y Colombia 20; Perú 18; Uruguay, Ecuador, Bolivia y Chile 16; y Venezuela 14.

Lea más: El estadio de Olimpia, principal candidato para el Mundial 2030

En la visita a ABC Cardinal, el presidente de la APF habló del tema y reconoció que “doce equipos es poco”, pero especificó que aumentar la cantidad afectaría al ingreso económico que las instituciones reciben de la televisión. “Es un debate que tenemos que realizar entre varios actores del fútbol; empezó Robert Harrison en la 730 AM.

“Si me preguntas a mí, Robert Harrison, te digo que doce equipos es poco, pero también me hago la siguiente pregunta. ‘¿Elevando a dieciséis va a mejorar el fútbol paraguayo?’. Es la pregunta que tenemos qué hacernos y debatir”, puntualizó. “Hay tres puntos: el tema de infraestructura, la gestión y el tema económico”, continuó el titular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Robert Harrison: “La parte económica cómo hacer”

“La parte económica cómo hacer. Los clubes reciben hoy un millón seiscientos mil. El año que viene un millón seiscientos cincuenta mil; luego un millón setecientos y después un millón ochocientos”, contó Harrison sobre el dinero que reciben los clubes en la Primera División, que en realidad en la temporada actual es de US$ 1.550.000.

Harrison contó que los clubes de la Primera División de Paraguay son los que más dinero reciben después de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. “En la región son los clubes que más reciben. Uruguay, Argentina, hoy en día reciben un poco más. Brasil está a otro nivel, Chile está más alto, pero después estamos encima de todos”, comentó el titular.

Lea más: Los estadios que serán utilizados en 2025 por la Primera División

El dinero que recibirán los clubes hasta el 2027

La TV abonó en este 2024 US$ 1.550.000. En 2025, pagará US$ 1.600.000; en 2026, US$ 1.650.000; y en 2027, US$ 1.800.000. “Si aumentas a catorce la cantidad de equipos hay que restar y cada uno tiene que poner algo. Si sube a dieciséis tenés que sacar aún más”, finalizó Harrison sobre la desventaja de incrementar el número de participantes.