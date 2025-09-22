Conmebol anula expulsión del ecuatoriano Plata

El levantamiento de la tarjeta roja a Gonzalo Plata, por parte de la Conmebol, se produce después de que la Comisión de Árbitros concluyera que la segunda tarjeta amarilla al futbolista del Flamengo “ha sido consecuencia de un error manifiesto”.

“Conmebol anula efectos de la expulsión de Plata y podrá jugar el próximo partido” , reza un comunicado del organismo rector del fútbol continental, cuya sede está en la ciudad paraguaya de Luque.

“Cabe señalar que, conforme a las Reglas de Juego, la segunda tarjeta amarilla que deriva en expulsión no es objeto de revisión mediante el VAR, motivo por el cual la sanción referida no fue revisada durante el partido”, afirmó la institución.

Asimismo, explicó que la decisión fue tomada “en aras de salvaguardar los principios de justicia deportiva y equidad” y refleja el compromiso del organismo con el Fair Play, la integridad del juego “garantizando que ningún futbolista se vea perjudicado por una sanción manifiestamente incorrecta”.

Plata fue expulsado tras recibir dos amarillas del árbitro colombiano Andrés Rojas en el partido en el que Flamengo venció por 2-1 al Estudiantes, en el Maracaná, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ya el “Fla” había anticipado el pasado viernes que la Conmebol había suspendido la sanción para la vuelta, que se disputará este jueves 25 de setiembre en la ciudad argentina de La Plata. EFE