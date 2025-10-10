Trinidense 2-General Caballero 0: La casa auriazul

Sportivo Trinidense retornó a la victoria

El partido entre Trinidense y General Caballero JLM arrancó con una gran intensidad de parte de ambos equipos; de ida y vuelta, y cada quien tuvo la posibilidad de abrir el marcador en los primeros minutos.

Por un lado, los de Juan León Mallorquín por poco no llegaron al primer tanto; luego de un remate con comba efectuado por el delantero Teodoro Arce que pegó en el palo izquierdo del arco defendido por el portero Matías Dufour, que solo acompañó el balón con la mirada. Y otra ocasión, sobre el final del PT, que desperdiciaron con Clementino González como protagonista, quien definió erróneamente por arriba de los tres palos.

Y por el otro, el conjunto local, con dos intervenciones finalizadas por el otro delantero, Fernando Romero; una de cabeza y otra de volea –ambas con la pelota que pasó por encima del travesaño–, también arrimó peligro a la portería custodiada por Tales Wastowski, pero sin poder concretar.

Posteriormente, el trámite del juego fue más trabado y pausado, y las chances de gol se diluyeron, por lo que el 0-0 estuvo inamovible en el primer tiempo y así se fueron al descanso.

La etapa complementaria prácticamente arrancó con un penal a favor del anfitrión (mano de Gabriel Molinas en el área tras un córner), y del tiro se encargó Fernando Romero, que lo tradujo en gol a los 7’. Y finalmente, a los 47’, Ronaldo Báez con un tiro cruzado puso la citra final de 2-0, y el Triqui volvió a sumar de a tres, logrando esta victoria después de cinco fechas (11ª fecha, ante Ameliano).