Olimpia vuelve a su realidad de la temporada

Recoleta, con mayor intención de ganar

El primer tiempo fue de escaso vuelo futbolístico, con un nivel nivelado para abajo, ninguno de los dos parecía tener la intención de asumir el protagonismo del juego. Olimpia, en su afán por ser ambicioso, adelantó peligrosamente sus líneas, propuesta totalmente temeraria que dejaba a su defensa expuesta a las transiciones de Recoleta FC, un equipo que explota muy bien la velocidad de sus atacantes, pero que en esta ocasión no fue eficaz.

Fue el “Canario” el que demostró mayor intención de quedarse con el triunfo. De hecho, en esa primera mitad dispuso de la chance más clara para quebrar el cero, con la acción que nació de un pase al espacio de Silva, a espaldas de Morales y a favor de la carrera de Ferreira, este, con su habitual velocidad, quedó de cara al gol, pero pecó de altruista, cediendo la oportunidad al debutante Falcón, quien falló una ocasión impensable en la boca del arco.

En la etapa complementaria, con algunos ajustes tácticos y con los cambios, especialmente con el ingreso de Bogado, el franjeado mejoró en su juego. El creativo volvía luego de quedar al margen por un largo tiempo, pero pese a mejorar en la elaboración, el Decano seguía careciendo de profundidad. La posibilidad más clara la tuvo mediante Leguizamón, quien, tras recibir la descarga de Benítez en la frontal, sacó un zurzado rasante que fue devuelto por el poste izquierdo del portero Toledo.

En la recta final del encuentro, los equipos ingresaron en una meseta en cuanto a sus propuestas. Cuando el cero parecía inmovible en el marcador, Galeano filtró un pase a espaldas de Morales, activando una de las tantas incursiones ofensivas de Vargas, este, en su intento de meter un centro, direccionó el esférico hacia la portería, dejando descolocado al portero Olveira, quien había adelantado su posición esperando un envío al área, y dejando su portería desprotegida para el gol.

