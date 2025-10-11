Fútbol

A qué hora juega hoy Atlético Tembetary vs. Libertad y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y Libertad disputan hoy la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 15:37
El volante de Atlético Tembetary, Cristian Mercado transporta el esférico ante la presencia cercana del mediocampista de Libertad, Ángel Cardozo Lucena.
Libertad enfrenta hoy a Atlético Tembetary por la decimosexta fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Gumarelo” y la “Rojiverde” juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Dirige Alipio Colmán con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Atlético Tembetary vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Duelo de capitanes, el mediocampista de Libertad, Lucas Sanabria maneja el esférico ante la marca del experimentado volante de Tembetary, Juan Rodrigo Rojas.
Atlético Tembetary vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Atlético Tembetary vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

