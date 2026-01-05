Fútbol
San Lorenzo: El Rayadito, entre Capiatá e Itauguá

Iván Arturo Torres Riveros (34 años), una de las 15 incorporaciones del Sportivo San Lorenzo.
Un recorrido diario por varios puntos del departamento Central es el que realiza el plantel del Sportivo San Lorenzo.

Por ABC Color

La pretemporada del Sportivo San Lorenzo se desarrolla en el Complejo Auriazul del Deportivo Capiatá, mientras que el sitio de concentración es el Olimpo Hotel de Itauguá.

Siguiendo con el tour centralino, para el jueves está marcada la presentación en Fernando de la Mora para el amistoso con Olimpia, a cumplirse en la Villa franjeada, a las 08:00, a puertas cerradas.

En club albirrojo de la Ciudad Universitaria, presidido por Óscar Simeón Said, nominó a Raimundo “Tito” Peralta como nuevo gerente deportivo.

En cuanto a las movidas, los fichajes para la temporada de retorno a Primera son: Alexis Doldán, Mattías Parris, Leandro Esteche, Luis Vargas, Luis Franco, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván “Tito” Torres, Bruno Piñatares, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Wilson Quiñónez, Ignacio Figueroa y Giulio Perinetto.

Los que lograron el ascenso, de la mano del entrenador uruguayo Sergio Daniel Orteman y que tuvieron que cambiar de aire para dar cabida a los nuevos componentes del plantel fueron: Gustavo Dionisi, Joel Jiménez, Miguel Samudio, Orlando Gallardo, Diego Álvarez, Fabián Ovejero, Cristian Medina, Axel Suárez, Ronald Ortiz, Isaías Fretes, Iván Duarte y Caio da Cruz.

Los chicos de las formativas que fueron promovidos al plantel superior, Elías Ortiz y Sebastián Duarte, quienes tienen elevadas posibilidades de debutar en el profesionalismo por exigencia del reglamento.