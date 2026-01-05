San Lorenzo: El Rayadito, entre Capiatá e Itauguá

La pretemporada del Sportivo San Lorenzo se desarrolla en el Complejo Auriazul del Deportivo Capiatá, mientras que el sitio de concentración es el Olimpo Hotel de Itauguá.

Lea más: Piñatares, cuota de experiencia charrúa

Siguiendo con el tour centralino, para el jueves está marcada la presentación en Fernando de la Mora para el amistoso con Olimpia, a cumplirse en la Villa franjeada, a las 08:00, a puertas cerradas.

En club albirrojo de la Ciudad Universitaria, presidido por Óscar Simeón Said, nominó a Raimundo “Tito” Peralta como nuevo gerente deportivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a las movidas, los fichajes para la temporada de retorno a Primera son: Alexis Doldán, Mattías Parris, Leandro Esteche, Luis Vargas, Luis Franco, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván “Tito” Torres, Bruno Piñatares, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Wilson Quiñónez, Ignacio Figueroa y Giulio Perinetto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los que lograron el ascenso, de la mano del entrenador uruguayo Sergio Daniel Orteman y que tuvieron que cambiar de aire para dar cabida a los nuevos componentes del plantel fueron: Gustavo Dionisi, Joel Jiménez, Miguel Samudio, Orlando Gallardo, Diego Álvarez, Fabián Ovejero, Cristian Medina, Axel Suárez, Ronald Ortiz, Isaías Fretes, Iván Duarte y Caio da Cruz.

Los chicos de las formativas que fueron promovidos al plantel superior, Elías Ortiz y Sebastián Duarte, quienes tienen elevadas posibilidades de debutar en el profesionalismo por exigencia del reglamento.