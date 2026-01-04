San Lorenzo: Piñatares, cuota de experiencia charrúa

El mediocampista central Bruno Piñatares, llega al club de la Ciudad Universitaria, Sportivo San Lorenzo, con el aval de su compatriota Sergio Orteman, director técnico con el que el Rayadito logró el subcampeonato de la División Intermedia y la vuelta al círculo privilegiado.

La pretemporada sanlorenzana se cumple sin contratiempos en el Complejo Auriazul, propiedad del Deportivo Capiatá. La concentración se realiza en el Olimpo Hotel de Itauguá.

Hasta aquí, el Rayadito incorporó a 14 jugadores, que son: Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Mattías Parris, Alexis Doldán, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván “Tito” Torres, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Bruno Piñatares y el argentino Ignacio Figueroa.

Para el próximo jueves está marcado un amistoso contra Olimpia, en la Villa franjeada de Fernando de la Mora, en horario a ser definido. El cotejo de fogueo será a puertas cerradas.

En la primera fecha del torneo Apertura 2025, que se abrirá el viernes 23 del presente mes, San Lorenzo visitará a Nacional.