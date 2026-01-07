San Lorenzo: El Rayadito, con un plantel renovado

Surgido en Godoy Cruz, el volante Ignacio Figueroa, fichaje internacional del Sportivo San Lorenzo, militó en Chacarita Juniors, Argentino de Merlo y All Boys de su país.
El club de la Ciudad Universitaria anunció igualmente al joven atacante paraguayo Giulio Perinetto, de Tacuary.
Las demás incorporaciones rayaditas para el año de retorno a Primera son: Alexis Doldán, Mattías Parris, Leandro Esteche, Luis Vargas, Luis Franco, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván “Tito” Torres, Bruno Piñatares, Víctor Céspedes, Tobías Jara y Wilson Quiñónez.
El plantel dirigido por Sergio Orteman cumple su pretemporada en Capiatá.