07 de enero de 2026 - 01:00

San Lorenzo: El Rayadito, con un plantel renovado

Óscar Simeón Said, presidente del club, con Ignacio Figueroa.
El Sportivo San Lorenzo presentó al mediocampista argentino Ignacio Figueroa (25), últimamente en Academia Puerto Cabello de Venezuela. El Rayadito cuenta con una dotación renovada.

Surgido en Godoy Cruz, el volante Ignacio Figueroa, fichaje internacional del Sportivo San Lorenzo, militó en Chacarita Juniors, Argentino de Merlo y All Boys de su país.

El club de la Ciudad Universitaria anunció igualmente al joven atacante paraguayo Giulio Perinetto, de Tacuary.

Las demás incorporaciones rayaditas para el año de retorno a Primera son: Alexis Doldán, Mattías Parris, Leandro Esteche, Luis Vargas, Luis Franco, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván “Tito” Torres, Bruno Piñatares, Víctor Céspedes, Tobías Jara y Wilson Quiñónez.

El plantel dirigido por Sergio Orteman cumple su pretemporada en Capiatá.