Fútbol
25 de marzo de 2026 - 14:06

A qué hora juega hoy Guaraní vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.SILVIO ROJAS

Guaraní y 2 de Mayo regularizan hoy la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y 2 de Mayo disputan hoy la regularización de la fecha 7 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Gallo juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Dirige Alipio Colmán con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. 2 de Mayo, la regularización del torneo Apertura 2026 por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. 2 de Mayo, la regularización del torneo Apertura 2026 por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Guaraní vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.