Fútbol
26 de abril de 2026 - 09:31

A qué hora juega hoy 2 de Mayo vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Pedro Gonzalez

2 de Mayo y Guaraní disputan hoy la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo de Eduardo Ledesma y el Aborigen de Leandro Romagnoli juegan a las 17:45, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Conduce Derlis Benítez con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Guaraní, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:45 horas

Argentina: 17:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Uruguay: 17:45 horas

Chile: 16:45 horas

Ecuador: 15:45 horas

Colombia: 15:45 horas

Perú: 15:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

Bolivia: 16:45 horas

El Salvador: 14:45 horas

México: 14:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas

Estados Unidos - Este: 16:45 horas

Inglaterra: 21:45 horas

España: 22:45 horas

Bélgica: 22:45 horas

Marruecos: 21:45 horas

Sudáfrica: 22:45 horas

2 de Mayo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

2 de Mayo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.