Clima
26 de abril de 2026 - 07:27

Meteorología: más tormentas y baja la temperatura al empezar la semana en Paraguay

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Paraguay sigue atravesando un periodo de clima inestable y este domingo volverían a registrarse lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Además, se espera que la temperatura baje en los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida - que, sin embargo, se tornaría fresca en la parte final del día - con cielos mayormente nublados, vientos variables y, como en los últimos días, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones continuarían mañana lunes en la mayor parte del país. El martes las condiciones mejorarían en gran parte de Paraguay, incluyendo a la capital, pero aún ese día se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del norte y este.

La temperatura va en descenso en Paraguay. Este domingo se esperan máximas de 25 grados en Asunción y Encarnación, 27 en Ciudad del Este y hasta 33 en el Chaco. Las mínimas rondarían los 19 grados en la mayor parte de la Región Oriental.

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Los índices serían notablemente más bajos en los próximos días, con máximas de entre 23 grados mañana en la capital y 22 grados el martes. Las mínimas serían de 13 y 12 grados en Asunción.