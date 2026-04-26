Meteorología: más tormentas y baja la temperatura al empezar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida - que, sin embargo, se tornaría fresca en la parte final del día - con cielos mayormente nublados, vientos variables y, como en los últimos días, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones continuarían mañana lunes en la mayor parte del país. El martes las condiciones mejorarían en gran parte de Paraguay, incluyendo a la capital, pero aún ese día se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del norte y este.

La temperatura va en descenso en Paraguay. Este domingo se esperan máximas de 25 grados en Asunción y Encarnación, 27 en Ciudad del Este y hasta 33 en el Chaco. Las mínimas rondarían los 19 grados en la mayor parte de la Región Oriental.

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Los índices serían notablemente más bajos en los próximos días, con máximas de entre 23 grados mañana en la capital y 22 grados el martes. Las mínimas serían de 13 y 12 grados en Asunción.