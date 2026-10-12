Fútbol
12 de octubre de 2026 a la - 15:31

Capítulo 15 del Clausura, entre el viernes y el domingo

El estadio Martín Torres del Sportivo Trinidense albergará el domingo el partido entre la Cruz amarilla y Libertad, uno de los líderes del torneo Clausura 2026.
El estadio Martín Torres del Sportivo Trinidense albergará el domingo el partido entre la Cruz amarilla y Libertad, uno de los líderes del torneo Clausura 2026.Gentileza

La decimoquinta fecha del Clausura 2026 se abrirá el viernes con un partido, continuará el sábado con dos y se completará el domingo con tres.

Por ABC Color
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La principal novedad de la decimoquinta cartelera del campeonato Clausura 2026 tiene como novedad el desarrollo de dos partidos en simultáneo, el domingo.

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El programa establece la realización de las siguientes confrontaciones:

Viernes, 19:20: Recoleta FC vs. Rubio Ñu, en el estadio Ricardo Grégor.

Sábado, 17:00: Guaraní vs. Nacional, en La Arboleda.

Sábado, 19:20: Olimpia vs. 2 de Mayo, en el Defensores del Chaco.

Domingo, 17:00: Cerro Porteño vs. Ameliano, en La Nueva Olla.

Domingo, 19:20: Sportivo Luqueño vs. San Lorenzo, en el Luis Salinas de Itauguá.

Domingo, 19:20: Sportivo Trinidense vs. Libertad, en el Martín Torres.