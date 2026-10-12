Primer duelo de cuartos de la Copa Paraguay cambia de escenario

El enfrentamiento entre Atlético Tembetary y Sol de América, clubes de la División Intermedia, estaba marcado para el miércoles en el estadio Martín Torres del Sportivo Trinidense, a las 17:00, por los cuartos de final de la Copa Paraguay.

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Debido a las condiciones climáticas, el choque entre nómadas y danzarines se cumplirán en el Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, sobre la superficie de césped sintético, en el mismo horario.

El choque de segundo turno del miércoles, entre Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo, se desarrollará en el Defensores del Chaco, a las 19:30.

El martes 27, Libertad e Independiente de Campo Grande lidiarán en La Arboleda de Rubio Ñu, a las 19:30, mientras que el miércoles 28 cotejarán Sportivo Luqueño y Recoleta FC, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:30.