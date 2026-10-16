Guaraní vs. Nacional cambia de estadio: ¿Dónde juegan por la fecha 15?

Guaraní vs. Nacional es uno de los partidos estelares de la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen de Francisco Arce y el Tricolor de Víctor Bernay están en la pelea por el título de campeón: el primero está a 6 unidades del puntero 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, mientras que el segundo, a solo 2 puntos.

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A un día del encuentro, el sábado 17 de octubre a las 17:00, hora de nuestro país, el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) modificó el estadio. El choque fue programado en La Arboleda, pero el campo de juego del escenario quedó en mal estado después del 0-0 entre Rubio Ñu vs. Olimpia, disputado bajo lluvia.

Guaraní vs. Nacional: ¿En qué estadio disputan la fecha 15?

Por lo tanto, el Aurinegro solicitó el cambio de recinto para recibir a la Academia. El pedido fue aceptado y por lo tanto, el cotejo fue establecido en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. La cancha de Sol de América, que compite en la División Intermedia y es semifinalista de la Copa Paraguay 2026 (rival de Cerro Porteño), luce en buenas condiciones.