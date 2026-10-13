La tabla: El nuevo puntero, Olimpia escolta y ¿Cerro?

Finalizó la ronda 14 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El segundo campeonato de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tiene nuevo puntero. La combinación de resultados modificó la cima de la tabla de posiciones, que también está apretada en la pelea por el título y el segundo boleto a la Copa Libertadores 2027.

El líder del campeonato es 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que regresa a la punta luego de cuatro jornadas: había cedido el primer lugar en la décima con la derrota 2-0 frente a Libertad y recuperó en la décimo cuarta con la victoria 1-0 sobre Sportivo Ameliano. Ambos encuentros fueron en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

2 de Mayo: cuántos puntos suma y la ventaja sobre Olimpia

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero llegó a los 28 puntos y aventaja por 1 a Olimpia y Libertad, que empataron sus respectivos cotejos y ahora ocupan el segundo lugar y tercer puesto respectivamente con 27 cada uno. Por su parte, Nacional, que superó 1-0 a Recoleta FC, también aprovechó el freno del Decano y del Gumarelo y, recortó la brecha.

El Tricolor de Víctor Bernay es cuarto con 26, a solo 2 del primero y 1 del segundo y tercero. En el quinto escalón, Sportivo Trinidense de José Arrúa, que empató 1-1 con el descendido San Lorenzo, está con 24, mientras que Guaraní de Francisco Arce, que igualó 2-2 contra el Repollero de Nelson Haedo Valdez, es sexto con 22, a solo 6 del puntero.

Torneo Clausura 2026: La tabla de posiciones tras la fecha 14

2 de Mayo 28 puntos

Olimpia 27 puntos

Libertad 27 puntos

Nacional 26 puntos

Sportivo Trinidense 24 puntos

Guaraní 22 puntos

Cerro Porteño 20 puntos

Sportivo Ameliano 18 puntos

Sportivo Luqueño 13 puntos

Rubio Ñu 13 puntos

Recoleta FC 8 puntos

San Lorenzo 4 puntos

Cerro Porteño: ¿A cuántos puntos quedó del líder 2 de Mayo?

Cerro Porteño, que volvió al triunfo en el torneo Clausura 2026 al golear 3-0 a Sportivo Luqueño, subió un lugar en la tabla de posiciones. El Ciclón de Gustavo Costas escaló del octavo al séptimo puesto y suma 20 puntos: quedó a 8 unidades del 2 de Mayo; a 7 de Olimpia y Libertad: a 6 de Nacional; a 4 de Sportivo Trindiense y a 2 de Guaraní.