Recoleta FC vence a Rubio Ñu y corta la racha negativa

Recoleta FC y Rubio Ñu se enfrentaron en Campo Grande en un duelo que arrancó más favorable para el equipo que ofició de local, el cual imprimió un juego intenso a la hora de atacar, pero no logró dañar a la defensa del visitante, que se plantó con firmeza, aunque estuvo muy imprecisa al intentar conectar pases.

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La posesión del balón correspondió inicialmente al equipo funebrero, pero con el transcurso de los minutos el Albiverde equiparó las acciones e incluso llegó a ser superior gracias a remates de media distancia que pusieron a prueba al portero Óscar Toledo, quien respondió con solvencia.

Tobías Leiva tuvo la ocasión más clara del primer tiempo tras una pirueta dentro del área chica; remató de espaldas al arco y exigió nuevamente a Toledo, quien mantuvo su valla en cero. Y sobre el final del primer tiempo, Sergio Fretes tuvo un inmejorable mano a mano con el arquero rival que no supo aprovechar.

Ambos tuvieron la oportunidad de marcar; Rubio Ñu fue mejor, pero la contundencia estuvo ausente y, con el 0-0, fueron a los vestuarios.

En el inicio de la etapa complementaria, Jorge González Frutos introdujo tres cambios con el fin de revertir lo hecho en el primer tiempo. La dinámica fue prácticamente la misma, salvo alguna que otra aproximación del Canario, que generó peligro pero sin marcar diferencias.

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Los de Trinidad se pararon tácticamente de igual forma y continuaron insistiendo sobre la base de la misma estrategia desplegada al comienzo del encuentro. Pero a los 66′, tras una galopada de Wilfrido Báez, este ejecutó un centro preciso que fue conectado por Renzo Martino, quien se tiró al piso y convirtió el gol de la apertura.

⚽️ ¡FESTEJA EL CANARIO! Asistencia de Wilfrido Báez y definición de Renzo Martino para anotar el primer gol en Campo Grande.



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Inmediatamente después, Maximiliano Garrone fue correctamente expulsado por una fuerte falta (plancha al tobillo de Brahian Vidal Ferreira), dejando a su equipo con un jugador menos en la cancha. Aun así insistió como pudo, pero no logró empatar e incluso, al final del cotejo, se quedó sin arquero luego de que Frágueda viera también la tarjeta roja por una irresponsable infracción sobre Martino (puntín en el cuello).

⚫️🟡Recoleta volvió a ganar en el #ClausuraAPF2026, ¡después de 10 fechas!



➕3⃣El Canario, por la jornada 15, sumó de a tres ante Rubio Ñu, su última victima de la primera rueda. El resultado: 1-0.



⚽️Renzo Martino anotó el gol.



🟥🟥Rubio Ñu terminó con 9 jugadores por la… pic.twitter.com/7o4QFjCLEW — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 17, 2026

Así, Recoleta FC mantuvo su arco en cero, se plantó, y volvió a la senda de la victoria luego de diez fechas en el torneo Clausura 2026. La última vez que ganó fue el 7 de agosto, precisamente a Rubio Ñu (3-1), que cada vez ve más complicada su permanencia en la División de Honor.