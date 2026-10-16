Gustavo Alfaro convoca a 24 jugadores para un nuevo microciclo en Ypané

El entrenador Gustavo Alfaro convocó a 24 futbolistas para un microciclo de entrenamientos que se desarrollará el lunes 19 y martes 20 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, en Ypané.

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Estas jornadas de trabajo tienen como objetivo principal permitirle al cuerpo técnico observar de cerca el rendimiento de los citados y dar continuidad al plan de preparación, aprovechando las instalaciones del CARDE. La nómina está integrada por futbolistas de clubes del plano local y por Leonardo Sosa, quien milita en Rosario Central de Argentina.

En la ruta rumbo a Asia: El cierre de año de la Albirroja

Las actividades programadas en Ypané forman parte de la planificación con la mira puesta en los últimos compromisos de la temporada. La Selección Paraguaya tendrá acción en noviembre próximo, cuando encare una gira por territorio asiático durante la última ventana FIFA del año, donde se medirá ante las selecciones de Singapur y Japón.

El itinerario confirmado para los amistosos en el continente asiático establece que, el viernes 13 de noviembre, Paraguay enfrentará a Singapur a las 09:00 (hora de nuestro país) en Kallang. Posteriormente, el martes 17, la escuadra dirigida por el “cazador de utopías imposibles” jugará ante Japón a las 10:10, nuevamente en Kallang, zona de desarrollo urbano situada en la Región Central de Singapur, con una población aproximada de 102.000 habitantes.

La #Albirroja ⚪️🔴 tendrá dos jornadas de trabajo en el CARDE ✅



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Los 24 futbolistas convocados por Gustavo Alfaro

Arqueros: Santiago Rojas (Nacional), Rodrigo Morínigo (Libertad), Ángel Martínez (Cerro Porteño) y Leonardo Sosa (Rosario Central, Argentina).

Defensores: Alexis Cañete (Cerro Porteño), Mauro Coronel (Nacional), Lucas Quintana (Cerro Porteño), Kevin Amarilla (Olimpia), Elías Díaz (Libertad), Mateo Giménez (Guaraní), Ronald Peralta (Sportivo Ameliano) y Alexis Cantero (Sportivo Luqueño).

Volantes: Eduardo Delmás (Olimpia), César Bobadilla (Cerro Porteño), Giovanni Gómez (Guaraní), Juan Alexander Franco (Recoleta), Marcos Gómez (Sportivo 2 de Mayo) y Octavio Alfonso (Rubio Ñu).

Delanteros: Hugo Adrián Benítez (Nacional), Pedro Zarza (Olimpia), Rodrigo Villalba (Libertad), Iván Ramírez Ferreira (Libertad), Junior Gamarra (Sportivo Trinidense) y Fernando Leguizamón (Sol de América).