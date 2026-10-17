Guaraní vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Guaraní enfrenta a Nacional por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Francisco Arce y el Tricolor de Víctor Bernay, ambos en la pelea por el título de campeón, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú : 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia : 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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