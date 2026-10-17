Fútbol
17 de octubre de 2026 - 12:09

Guaraní vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

Guaraní y Nacional disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Guaraní enfrenta a Nacional por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Francisco Arce y el Tricolor de Víctor Bernay, ambos en la pelea por el título de campeón, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Nacional, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Nacional, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas

Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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