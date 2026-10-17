Guaraní y Nacional abren la jornada sabatina en Villa Elisa

El compromiso estaba inicialmente programado para disputarse en La Arboleda, el tradicional feudo de Rubio Ñu donde el Aborigen suele hacer las veces de local. Sin embargo, el maltrecho estado del campo de juego —castigado tras el intenso duelo bajo la lluvia entre el dueño de casa y Olimpia— obligó a mudar la localía a suelo danzarín. Las acciones de este vibrante duelo estarán bajo la atenta mirada del juez mundialista Juan Gabriel Benítez.

El “Cacique” busca retomar la senda victoriosa

El Legendario llega a este cruce tras frenar su marcha con dos empates consecutivos (primero frente al colista Sportivo San Lorenzo y más recientemente ante Libertad), un bache que lo dejó a seis unidades de la cima, que de momento la ocupa el Sportivo 2 de Mayo. Pese a ello, desde la llegada de Francisco “Chiqui” Arce al banco aurinegro, el equipo muestra otra cara en su semblante futbolístico y se mantiene invicto con el paraguariense al mando, acumulando tres victorias y cuatro igualdades en sus siete presentaciones al mando.

La Academia y la chance de trepar a la cima de la tabla

En la vereda de enfrente aparece Nacional, que viene de sonreír ante el Recoleta FC tras encadenar dos empates. El cuadro “tricolor” se encuentra a solo dos puntos del sorpresivo líder, por lo que una victoria le permitirá escalar en lo más alto de la tabla y meterle presión al puntero, que juega en el segundo turno ante su inmediato perseguidor, Olimpia. Para este duelo, el entrenador Víctor Ceferino Bernay tendrá una baja sensible obligada: no podrá contar con Rodrigo Melgarejo, expulsado en los minutos finales del último encuentro frente al “Canario”.