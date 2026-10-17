Fútbol
17 de octubre de 2026 - 12:26

Olimpia vs. 2 de Mayo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Fernando Cáceres (i), jugador de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Olimpia por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Fernando Cáceres (i), jugador de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Olimpia por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Olimpia y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy el partido más importante de la fecha 15 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, escolta, y el Gallo de Eduardo Ledesma, puntero, juegan a las 19:20, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. 2 de Mayo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. 2 de Mayo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:20 horas
  • Argentina: 19:20 horas
  • Brasil: 19:20 horas
  • Uruguay: 19:20 horas
  • Chile: 18:20 horas
  • Ecuador: 17:20 horas
  • Colombia: 17:20 horas
  • Perú: 17:20 horas
  • Venezuela: 18:20 horas
  • Bolivia: 18:20 horas
  • El Salvador: 16:20 horas
  • México: 16:20 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:20 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:20 horas
  • Inglaterra: 23:20 horas
  • España: 00:20 horas
  • Bélgica: 00:20 horas
  • Marruecos: 23:20 horas
  • Sudáfrica: 00:20 horas

Olimpia vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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