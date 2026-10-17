Olimpia y 2 de Mayo juegan por el liderazgo del Clausura 2026 en Sajonia

El encuentro en el coliseo de Sajonia acapara toda la atención de la parte más alta de la clasificación. Tan solo un punto separa al Gallo norteño del Franjeado, por lo que el ganador se adueñará en solitario de la punta del campeonato. Las acciones de este trascendental compromiso estarán bajo la conducción arbitral de Blas Antonio Romero.

El Decano busca salir del bache y recupera a su figura

Tras lo que fue su eliminación en penales en los octavos de final de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Luqueño, Olimpia no pudo retomar la ruta triunfal e ingresó en un pequeño bache futbolístico en el que registró dos empates en las últimas dos fechas del torneo Clausura: primero ante Nacional (1-1) y el más reciente frente a Rubio Ñu, en un áspero empate sin goles en su visita al barrio Santísima Trinidad.

Esas dos paridades hicieron que el Decano pierda el liderazgo de la clasificación. Coincidentemente, en los dos últimos partidos no contó con su figura más desequilibrante, el extremo Bernardo Romeo Benítez, quien está para volver en el once titular de Pablo “Vitamina” Sánchez en el duelo en el que está en juego la punta.

El “Gallo” norteño defiende la cima con ambición

Por el lado del Sportivo 2 de Mayo, contra todo pronóstico, no solo sigue dando pelea en la parte alta, sino que ocupa la cima de la clasificación. El “Gallo” norteño ocupó la cima en gran parte del certamen, pero perdió esa condición en la décima jornada a manos de Libertad, que también le quitó la condición de único invicto hasta ese entonces.

Aun así, el elenco comandado por Eduardo Ledesma no bajó el nivel y, con sus recientes triunfos consecutivos frente a Cerro Porteño y Sportivo Ameliano, volvió a escalar a lo más alto, donde buscará mantenerse ante su más inmediato perseguidor. Para este choque, el equipo no podrá contar con el mediocampista Marcos Gómez, atendiendo que este pertenece a los registros del rival de turno.