Fútbol
23 de octubre de 2026 - 08:40

Libertad vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Elvio Vera (i), jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Elvio Vera (i), jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Gustavo Machado, ABC Color

Libertad enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Libertad y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, que pelea por el título de campeón, y el Auriazul de Lucas Barrios, que necesita mejorar el promedio, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Sportivo Luqueño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Libertad vs. Sportivo Luqueño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:30 horas
  • Argentina: 19:30 horas
  • Brasil: 19:30 horas
  • Uruguay: 19:30 horas
  • Chile: 18:30 horas
  • Ecuador: 17:30 horas
  • Colombia: 17:30 horas
  • Perú: 17:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas
  • Bolivia: 18:30 horas
  • El Salvador: 16:30 horas
  • México: 16:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:30 horas
  • Inglaterra: 23:30 horas
  • España: 00:30 horas
  • Bélgica: 00:30 horas
  • Marruecos: 23:30 horas
  • Sudáfrica: 00:30 horas

Libertad vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

  • Tigo Sports Paraguay

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