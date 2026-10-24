El 2 de Mayo rescata un empate con sabor a poco que le priva del liderazgo

Un primer tiempo áspero y poco vistoso. Obligado por su condición de local, el Sportivo 2 de Mayo asumió el protagonismo y buscó el mando a través de la posesión, aunque su dominio fue totalmente estéril. Enfrente, Recoleta FC se abroqueló con cautela y renunció prácticamente al ataque en el juego asociativo, apostando de manera exclusiva a que alguna transición rápida encendiera su esperanza ofensiva.

Apenas en los primeros compases del encuentro, el “Canario” generó la primera acción de riesgo. Juan Alexander Franco se impuso con autoridad en la zona medular ante Marcos Gómez y habilitó de inmediato, con un pase rasante, la corrida de Manuel Schupp, este se perfiló para sacar un zurdazo cruzado que se perdió a un metro del poste izquierdo de Nicolás Rossi. Fue la única aproximación de la visita, que a partir de ahí se limitó a abroquelarse para conservar el cero en su arco.

Del otro lado, el «Gallo Norteño» tampoco ofreció demasiado en ataque. Ese abrumador dominio de la pelota —que rondaba el 70%-30%— terminó siendo completamente estéril por la alarmante falta de profundidad para inquietar a Óscar Toledo. Su única aproximación llegó pasada la media hora, tras una descarga de Tobías Cervera que el juvenil Luis Delgadillo empalmó de primera con un derechazo desde muy lejos; el balón se estrelló de lleno en el larguero, con el guardameta recoletano solo haciendo vista.

El complemento arrancó bajo la misma tónica, pero con un invitado especial: la lluvia, que comenzó a marcar presencia. El dueño de casa logró inquietar en un par de ocasiones, entre las que sobresale una incursión ofensiva del lateral Rodrigo Gómez. Tras ganar por la banda, metió un centro atrás que le quedó a Fariña; este vio mejor perfilado a Marcos Gómez en las inmediaciones del área, y el balón llegó para el ex Olimpia, quien sacó un derechazo de primera que se marchó muy elevado por encima del larguero, desde una posición inmejorable.

Sin embargo, cerca de cumplirse la hora de juego, el elenco “canario” logró quebrar el cero. La acción nació de un despeje corto y deficiente de Pedro Sosa que quedó a merced de Renzo Martino; este vio la incursión por izquierda de Brahian Ferreira —ingresado para el complemento—, quien con una gran maniobra dejó atrás las marcas de Luis Delgadillo y Rodrigo Gómez, con un movimiento de un pie a otro, y encontró el resquicio necesario para sacar un potente derechazo que se metió junto al poste derecho de Nicolás Rossi, de volada estéril.

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Tras conseguir el tanto de apertura, el elenco comandado por Jorge González Frutos se dedicó a blindar la mínima diferencia. En ocasiones lo hizo hasta con una línea de seis en el fondo, cerrándole todos los circuitos a un “Gallo Norteño” que volvió a inquietar llegando al último cuarto de hora. Fue a través de un tiro de esquina ejecutado por Matías Moya al primer poste; allí, Fernando Cáceres se anticipó a Claudio Figueredo y a Óscar Toledo —que había salido a descolgar— para conectar un potente cabezazo que se estrelló en el poste derecho, cómplice de un guardameta que ya había quedado a mitad de camino.

Cuando parecía que el partido se cerraba con la victoria de la visita, llegó el desahogo en el tercer minuto de adición. Un lateral ofensivo de Rodrigo Gómez viajó directamente al área, donde Jorge Sanguina la peinó hacia la posición de Fernando Cáceres. Este, aguantando la marca de Marcos Pereira, recibió de pecho y —cayéndose— dejó de cara al arco a Marcos Gómez; el mediocampista, pisando el área, sacó un potente derechazo de primera que primero se estrelló en el larguero antes de inflar las redes, decretando el empate definitivo.