La APF marca el camino hacia el Fair Play Financiero para 2027

El fútbol paraguayo se prepara para dar un salto cualitativo en su gestión administrativa. En el marco de la política de fortalecimiento institucional impulsada por el presidente de la APF, Robert Harrison, la Gerencia de Licencias y Fair Play Financiero completó una intensa ronda de reuniones virtuales e individualizadas con los clubes de la máxima categoría.

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El objetivo: asentar las bases definitivas de un sistema de Fair Play Financiero cuya implementación oficial está marcada en rojo en el calendario para el año 2027.

Confidencialidad y rigor: Un diagnóstico cara a cara

Con el fin de garantizar la absoluta confidencialidad sobre la información contable y las observaciones específicas de cada entidad, las sesiones se llevaron a cabo de manera personalizada y en horarios diferenciados.

Durante estos encuentros, encabezados por Fernando Villasboa (gerente de Licencias y Fair Play Financiero de la APF), la asesora externa Graciela Ortega y el experto de la FIFA Luis Manríquez, se entregó un informe preliminar a cada institución sobre la documentación remitida, evaluando su estado actual y afinando los criterios de presentación y plazos de cara al futuro.

Hacia un modelo de gestión sostenible

Esta hoja de ruta responde a una necesidad imperiosa de profesionalización. La incorporación progresiva de estos mecanismos busca diagnosticar la salud financiera real de los clubes de Primera División, fomentar buenas prácticas administrativas que dejen atrás la improvisación económica y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del fútbol paraguayo, protegiendo a las instituciones y dotándolas de mayor estabilidad estructural.

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Próximos pasos rumbo a 2027

El trabajo no se detiene aquí. Las mesas de trabajo y el acompañamiento personalizado continuarán a lo largo de lo que resta del año, supervisando los avances de cada entidad y preparando el terreno para que la llegada del Fair Play Financiero en 2027 sea un éxito rotundo y colectivo.

Fuente: APF