Fútbol
24 de octubre de 2026 - 01:00

Sportivo 2 de Mayo y Recoleta FC cierran la jornada sabatina en la “Terraza”

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará el duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Recoleta FC, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.
El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará el duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Recoleta FC, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.Redes sociales

La jornada sabatina de la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026 se completa en la noche con un duelo atrapante. Sportivo 2 de Mayo, protagonista de la parte superior de la clasificación, recibirá en la “Terraza del País” a un Recoleta FC que llega con el ánimo renovado tras cortar una racha adversa que había activado la preocupación.

Por ABC Color
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El enfrentamiento “avícola” entre el “Gallo Norteño” y el “Canario” tendrá lugar en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, se pondrá en marcha a las 19:30, y contará con el arbitraje principal de Giancarlos Juliadoza, quien estará asistido desde la cabina VAR por Mario Díaz de Vivar.

El Gallo Norteño busca revancha ante su gente

El Sportivo 2 de Mayo sigue deslumbrando con la sorprendente campaña que lo coloca firmemente en la lucha por el liderazgo, aunque llega tras un duro golpe al caer goleado ante Olimpia, resultado con el que el franjeado lo desplazó de la cima de la clasificación. El elenco comandado por Eduardo Ledesma recupera para este compromiso al mediocampista Marcos Gómez, quien no pudo jugar la fecha anterior por pertenecer a los registros del franjeado. El “Gallo” necesita dejar los tres puntos en casa para seguir de lleno en la pelea por el título, ya que apenas dos unidades lo separan de los líderes Olimpia y Libertad, que mañana visitará el difícil reducto de Villeta.

Antecedentes: Sportivo 2 de Mayo vs. Recoleta FC
Antecedentes: Sportivo 2 de Mayo vs. Recoleta FC

El “Canario” respira y va por el golpe a domicilio

Del otro lado estará Recoleta FC, que viene de quebrar su extensa racha adversa sin conocer la victoria —la cual se había extendido a diez fechas, producto de nueve derrotas y un empate— gracias a su triunfo por la mínima ante Rubio Ñu, un rival directo en la lucha por su primer objetivo: mantenerse en la máxima categoría. Esa victoria revitalizadora permitió además la continuidad del entrenador Jorge González Frutos, quien al no encontrar respuestas para revertir el panorama sombrío se había autocondicionado en el cargo, dejando su continuidad sujeta pura y exclusivamente al resultado ante el Albiverde.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo 2 de Mayo vs. Recoleta FC, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo 2 de Mayo vs. Recoleta FC, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.