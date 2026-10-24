Sportivo 2 de Mayo y Recoleta FC cierran la jornada sabatina en la “Terraza”

El enfrentamiento “avícola” entre el “Gallo Norteño” y el “Canario” tendrá lugar en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, se pondrá en marcha a las 19:30, y contará con el arbitraje principal de Giancarlos Juliadoza, quien estará asistido desde la cabina VAR por Mario Díaz de Vivar.

El Gallo Norteño busca revancha ante su gente

El Sportivo 2 de Mayo sigue deslumbrando con la sorprendente campaña que lo coloca firmemente en la lucha por el liderazgo, aunque llega tras un duro golpe al caer goleado ante Olimpia, resultado con el que el franjeado lo desplazó de la cima de la clasificación. El elenco comandado por Eduardo Ledesma recupera para este compromiso al mediocampista Marcos Gómez, quien no pudo jugar la fecha anterior por pertenecer a los registros del franjeado. El “Gallo” necesita dejar los tres puntos en casa para seguir de lleno en la pelea por el título, ya que apenas dos unidades lo separan de los líderes Olimpia y Libertad, que mañana visitará el difícil reducto de Villeta.

El “Canario” respira y va por el golpe a domicilio

Del otro lado estará Recoleta FC, que viene de quebrar su extensa racha adversa sin conocer la victoria —la cual se había extendido a diez fechas, producto de nueve derrotas y un empate— gracias a su triunfo por la mínima ante Rubio Ñu, un rival directo en la lucha por su primer objetivo: mantenerse en la máxima categoría. Esa victoria revitalizadora permitió además la continuidad del entrenador Jorge González Frutos, quien al no encontrar respuestas para revertir el panorama sombrío se había autocondicionado en el cargo, dejando su continuidad sujeta pura y exclusivamente al resultado ante el Albiverde.