Primera B: Capiatá, local contra el 3 de Febrero RB

El Escobero le saca siete puntos al segundo, River Plate, y nueve al tercero, que es su rival de turno. A la “B” ascenderán los dos clubes de mayor puntaje. El programa:

* Hoy, a las 15:00. Presidente Hayes vs. General Díaz, en el estadio Fortín de Tacumbú. Árbitro: Óscar Amarilla. Asistentes: Digno Salinas y Néstor Sotto. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Hoy, a las 15:00. Sport Colombia vs. 12 de Octubre SD, en el estadio Alfonso Colmán. Árbitro: José Franco. Asistentes: José Duré y Carlos Benítez. Cuarto árbitro: José Cuenca.

* Hoy, a las 15:00. Sportivo Limpeño vs. River Plate, en el estadio Optaciano Gómez. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: José Ocampo y José Medina. Cuarto árbitro: Juan Franco.

* Hoy, a las 15.00. Olimpia de Itá vs. 3 de Noviembre, en el estadio Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: Alberto Candia. Asistentes: Juan Bogado y Liz Fleitas. Cuarto árbitro: Pedro Ramírez.

* Hoy, a las 17:00. Deportivo Capiatá vs. 3 de Febrero RB, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Julio Ojeda. Asistentes: Juan Figueredo y Pablo Ojeda. Cuarto árbitro: Luis Trinidad.

* Mañana, a las 10:00. 29 de Setiembre vs. Atlantida SC, en el estadio Salustiano Zaracho. A las 15:00. Cristóbal Colón Ñemby vs. 12 de Octubre de Itauguá, en el estadio Pablo Patricio Bogarin; Cristóbal Colón JAS vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Herminio Ricardo.

* Lunes, a las 10:00. 24 de Setiembre vs. Benjamín Aceval, en el estadio Próculo Cortázar.

* Clasificación: Capiatá 31 puntos, River Plate 24, 3 de Febrero 22, Colón JAS 21, Atlántida 20, 12 de Octubre de Itauguá 20, Olimpia de Itá 19, 3 de Noviembre 18, Benjamín Aceval 18, 24 de Setiembre 17, Sport Colombia 16, General Díaz 15, Pettirossi 13, 29 de Setiembre 11, Presidente Hayes 7, Colón de Ñemby 7 y 12 de Octubre SD 5.

* Goleador: Germán Núñez (River Plate), con siete anotaciones.