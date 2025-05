Polémica en una escuela parroquial por supuesto acto sexual entre un docente, una profesora y una madre en horario de clases

Los padres de familia denunciantes aseguraron que un acto sexual entre un docente, una profesora y una madre se habría registrado en uno de los sanitarios de la escuela. Indicaron que las autoridades intentan ocultar lo sucedido, a pesar de que, según afirman, existe un video que comprometería a los involucrados.

Según los denunciantes, el hecho fue descubierto días atrás y rápidamente se difundieron rumores entre estudiantes y docentes, lo que provocó la indignación de las familias.

Exigen que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intervengan para esclarecer el caso y aplicar las sanciones correspondientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Escuela y colegio de San José de los Arroyos presenta hundimientos de pisos y fisuras en las paredes

La supervisora educativa del área 0507, Lic. Anita Ojeda, manifestó que hasta el momento no recibió una denuncia formal sobre el caso y que el MEC no está al tanto de lo ocurrido. Señaló que en la tarde de este lunes tiene prevista una reunión con autoridades de la institución y padres de familia para formar una mesa de trabajo con fines pedagógicos, aunque aclaró que dicho encuentro no abordará este tema.

Añadió que si existe un hecho tan grave como el que se menciona, debe presentarse una denuncia escrita para que se inicie una investigación que determine si realmente ocurrió el hecho.

Por su parte, la madre de familia a quien vinculan con el caso aseguró que conversó con el docente involucrado y con los directivos de la institución para aclarar la situación, pero hasta el momento no se emitió ningún comunicado oficial. Negó haber tenido algún tipo de relación con el educador y exigió una investigación que aclare los rumores.

Lea más: Histórica escuela de San José de los Arroyos está en riesgo de derrumbe

Los denunciantes advirtieron que, si no reciben respuestas claras, tomarán medidas más drásticas, como movilizaciones frente a la institución educativa.

Hasta el cierre de esta edición, los directivos de la escuela Pío XI no emitieron ningún pronunciamiento oficial sobre el caso.