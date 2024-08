Primera B: En marcha el capítulo 20

En turno matinal, Olimpia de Itá intentará alcanzar provisoriamente la zona de ascenso, jugando en su escenario ante Sport Colombia, que se encuentra bastante distante de las principales posiciones de la clasificación.

En segundo turno se verán la cara dos equipos que también pujan por el segundo cupo de ascenso, el 12 de Octubre de Itauguá, ubicado a cuatro puntos del segundo, recibirá en Campo Grande a 3 de Noviembre, situado a tres unidades de River Plate.

* Hoy, a las 10:00. Olimpia de Itá vs. Sport Colombia, en el estadio Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: José Ocampo y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

* Hoy, a las 15:00. 12 de Octubre Itauguá vs. 3 de Noviembre, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: Lorenzo Giménez y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: José Cuenca.

* Mañana, a las 10:00. General Díaz vs. 12 de Octubre SD, en el estadio Salustiano Zaracho. A las 15:00. Sportivo Limpeño vs. 24 de Setiembre, en el estadio Optaciano Gómez; 3 de Febrero RB vs. River Plate, en el estadio 3 de Febrero.

* Domingo, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. 29 de Setiembre, en el estadio Erico Galeano. A las 15:00. Cristóbal Colón Ñemby vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Pablo Patricio Bogarín; Benjamín Aceval vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Isidro Roussillón; Presidente Hayes vs. Atlántida SC, en el estadio Fortín de Tacumbú.