Primera C: Se abre la decimotercera ronda

Oriental oficiará de local en terreno de Valois Rivarola para buscar posicionarse provisoriamente en zona de ascenso, para eso deberá derrotar al General Caballero de Zeballos Cue, que también tiene la chance de quedar en la misma línea de Fulgencio Yegros, momentáneamente inmediato perseguidor del líder.

Lea más: Primera C: Atlético Juventud derrota al “Matarife”

El solitario puntero y único invicto del certamen de la cuarta y última categoría, Sportivo Iteño, completará la fecha el lunes, recibiendo a Atlético Juventud, uno de los que está en riesgo en el promedio, que tiene a Deportivo Pinozá situado en zona de desprogramación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El “Alfarero” viene cumpliendo una gran campaña, cosechando 30 puntos, gracias a sus nueve triunfos y tres empates, que le permiten sacar una brecha de siete unidades sobre el segundo, encaminando su inmediato retorno a la tercera categoría, en el año de su centenario.

* Hoy, a las 15:00. Oriental vs. General Caballero ZC, en el estadio Gregorio Sarubbi. Árbitro: Gustavo Domínguez. Asistentes: Raúl Zalazar y Daisy Peralta. Cuarto árbitro: José Recalde.

* Domingo, a las 10:00. Capitán Figari vs. Humaitá, en el estadio Juan B. Ruiz Díaz. A las 15:00. 1° de Marzo vs. Pilcomayo, en el estadio Víctor Ramón Isasi; Valois Rivarola vs. Deportivo Pinozá, en el estadio Gregorio Sarubbi; Fulgencio Yegros vs. Sport Colonial, en el estadio Bosque de Pa’i Ñu.

* Lunes, a las 14:30. Sportivo Iteño vs. Atlético Juventud, en el estadio Salvador Morga.