Primera C: Sin ganador en Zeballos Cue

Estadio: Gregorio Sarubbi (Zeballos Cue). Árbitro: Gustavo Domínguez. Asistentes: Raúl Zalazar y Daisy Peralta. Cuarto árbitro: José Recalde.

Oriental: Armando Núñez; Edison Acosta, Diego Benítez, Cristian Cuevas y Eligio Antúnez; Willian Candia, Mathias Espínola (83′ Diego González), Robert Díaz (71′ Júnior Fernández) y Silvino Alvarenga; Gastón Sánchez y Juan Alfonso. D.T.: Juan Bautista Agüero. General Caballero ZC: Aníbal Argüello; Alex Villalba, Hugo Centurión, Edmilson Cañete y Héctor Ortega (37′ Carlos Pérez); Richard Martínez, José Gamarra, Roque Gallardo (46′ Nelson Ruiz) y Agustín Liucci; Luis Chávez y Fabricio Ferreira (72′ Alan Fernández). D.T.: Gabino Román.

Goles: 28′ Juan Alfonso (O); 11′ Luis Chávez (GC). Amonestados: 31′ Díaz (O); 12′ Centurión, 48′ Chávez, 85′ Liucci (GC). Expulsados: 55′ Sánchez y 62′ Antúnez, doble amarilla (O).

* Mañana, a las 10:00. Capitán Figari vs. Humaitá, en el estadio Juan B. Ruiz Díaz (arbitraje de Angelina Rodas). A las 15:00. 1° de Marzo vs. Pilcomayo, en el estadio Víctor Ramón Isasi (Mario Alfonzo); Valois Rivarola vs. Deportivo Pinozá, en el estadio Gregorio Sarubbi (Rodrigo Cubilla); Fulgencio Yegros vs. Sport Colonial, en el estadio Bosques de Pa’i Ñu (Guillermo Chamorro).

* Lunes, a las 14:30. Sportivo Iteño vs. Atlético Juventud, en el estadio Salvador Morga (Julio Paiva).