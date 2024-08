Intermedia: Deportivo Recoleta vuelve a la cima

Con el “hat-trick” del máximo anotador del certamen, Lucas González, y otro tanto de su capitán, Juan Isidro Núñez, el Canario volvió a desplazar de la cima a Atlético Tembetary, que se había colocado en lo más alto con su triunfo del viernes ante el 3 de Febrero de Ciudad del Este.

Lea más: Recoleta superó a Colegiales y es nuevamente líder de la Intermedia

El Librero extiende su pésima campaña, prolongando a 16 fechas (4 empates y 12 derrotas) su racha sin ganar que apaga cada vez más la esperanza de sostenerse en la segunda categoría. El futbolista Johan Lozada fue expulsado 15 segundos después de su ingreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Cardif 1 (Comité Olímpico Paraguayo). Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: José Armoa.

Deportivo Recoleta: Juanito Alfonso; Blas Medina, Gustavo Villamayor (79′ Federico Estigarribia), Luis Cabral y Luis Mendoza; Aldo González (60′ Marcos Benítez), José Espínola (75′ Matías López), Juan Núñez y Héctor López (46′ Thiago Vidal); Wilfrido Báez (60′ Isaías Gavilán) y Lucas González. D.T.: Jorge González Frutos. Atlético Colegiales: Cristhian Centurión (46′ Juan Chena); Rodrigo González (83′ Iván Ayala), Ángel Cañete (91′ Johan Lozada), Marcos González y Nazareno Palavecino; Osman Romero (68′ Wilfrido Britos), Pablo Ortiz (83′ Juan Toro), Hugo Romero y Claudio Orquiola; Esteban Thompson y Gerardo Echeverría. D.T.: Juan Díaz Gill.

Goles: 7′ Esteban Thompson y 68′ Claudio Orquiola (C); 25′, 32′ y 66′ Lucas González y 75′ Juan Núñez (DR). Amonestados: 28′ López (R); 41′ Ortiz, 80′ Orquiola, 87′ Marcos González y 91′ Thompson (C). Expulsado: 92′ Lozada, con roja directa (C).

Dos partidos en el interior del país

El capítulo 22 del torneo de la División Intermedia se completa hoy con un par de lances matinales que se desarrollarán en el interior del país, en Villa Hayes (Presidente Hayes) y San Estanislao (San Pedro), a partir de las 10:00.

Resalta la presentación de Encarnación, que necesita ganar para mantener viva la esperanza de ascender, ante el 12 de Junio, que precisa del triunfo para alejarse de la zona roja del promedio.

* El programa: 12 de Junio VH-Encarnación FC, en el estadio Facundo Deleón Fossatti (arbitraje de Álvaro Giménez), y Deportivo Santaní-Independiente CG, en el Unión Agrícola (Jhonatan González).

* Clasificación: Recoleta 49 puntos, Tembetary 48, Carapeguá 44, Encarnación 37, San Lorenzo 31, Rubio Ñu 30, Martín Ledesma 30, Guaireña 29, Fernando de la Mora 28, 12 de Junio 27, Resistencia 27, Santaní 25, Independiente CG 23, 3 de Febrero 20, Pastoreo 19 y Colegiales 7.

* Ubicados en zona de descenso: Colegiales (promedio 0,914), 3 de Febrero (1,146) y Resistencia (1,227). En riesgo: Santaní (1,259), 12 de Junio (1,285) y Martín Ledesma (1,292).

* Máximos goleadores: Lucas González (Recoleta) 19 tantos; Luis Galeano (Fernando de la Mora) y César Villagra (Rubio Ñu) 10.