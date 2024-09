Nacional B de UFI: Se pone en marcha la quinta fecha

En el solitario duelo sabatino, correspondiente al Grupo B, entrará en acción el único equipo que va llevando campaña perfecta hasta aquí, Patriotas de Hernandarias, que recibirá en su recinto a América de Pedro Juan Caballero, que suma apenas tres unidades producto de su triunfo en la segunda ronda sobre Salto del Guairá.

Lea más: Patriotas, Itapuense y Choré, los ganadores del domingo

Programa de la quinta ronda

* Grupo A: Deportivo Unión de Pilar vs. Olimpia de Villarrica, mañana (15:00), en el estadio Club General Díaz de Pilar; Choré Central vs. Guaraní de Fram, mañana (15:00), en el estadio Asteria Mendoza, en Choré; R.I.3 Corrales vs. 12 de Junio de Caacupé, mañana (15:00), en el estadio Club R.I.3 Corrales, en Ciudad del Este. Fecha libre: Nacional de Salto del Guairá. Clasificación: Choré Central 7 puntos, Guaraní de Fram 6, Nacional SDG 6, Olimpia de Villarrica 4 R.I.3 Corrales 3, Deportivo Unión 2 y 12 de Junio de Caacupé 1.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Grupo B: Patriotas de Hernandarias vs. América de Pedro Juan Caballero, hoy (15:00), en el Complejo Patriotas FC, en Hernandarias; Sportivo San Pedro vs. Salto del Guairá, mañana (15:00), en el estadio Sportivo San Pedro, en San Pedro de Paraná; Independiente de Hernandaria vs. Centro de Formación de Futbolistas de Canindeyú (Ceffca), mañana (15:00) ,en el estadio “La Caldera”, en Hernandarias. Fecha libre: Deportivo Itapuense. Clasificación: Patriotas FC 12 puntos, Deportivo Itapuense 7, Independiente 4, Ceffca 4, América PJC 3, Salto del Guairá 2 y Sportivo San Pedro 1.