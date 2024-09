Primera C: Oriental sigue en la lucha por el ascenso

Con ese resultado, el “decano del Bajo” se posiciona a un punto del segundo cupo de ascenso, el único que sigue disponible y que por ahora pertenece a Fulgencio Yegros, recordando que Sportivo Iteño ya se adjudicó la primera plaza (y puede ser campeón este fin de semana).

Estadio: Jardines del Kelito (barrio Mburicaó). Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Pedro Ríos y Miguel Salinas. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Oriental: Armando Núñez; Edison Acosta, Juan Valle, Nelson Díaz (74′ Eligio Antúnez) y Willian Candia (80′ Brayham Cardona); Mario Galeano (74′ Bruno Gómez), Silvino Alvarenga (80′ Diego González), Robert Díaz y Jesús Martínez; Juan Alfonso y Júnior Fernández (80′ Ulises Montanía). D.T.: Juan Bautista Agüero. Valois Rivarola: Matías Lechenuchz; Paulo Bogado, Derlis Turlan, Walter Benítez y Mario Jara; Rodrigo Bloch (65′ Arturo Pérez), Luis López (83′ Rodney Vera), Carlos Mendoza (83′ Rolando Mereles) y Ángel Benítez (52′ Alan Rodríguez); Alfredo Verón (65′ Axel Cristaldo) y Enzo Nicolicchia. D.T.: Yeison Vázquez.

Goles: 40′, 41′ y 77′ Juan Alfonso, 50′ y 62′ Jesús Martínez (O). Amonestado: 20′ Acosta (O). Incidencia: 25′ Lechenuchz le tapó un penal a Martínez.

* Hoy, a las 15:00. Deportivo Pinozá vs. Sport Colonial, en el estadio Alfredo Stroessner. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Luis Escobar y Claudia Delvalle. Cuarto árbitro: Julio Paiva.

* Mañana, a las 10:00. 1° de Marzo vs. Fulgencio Yegros, en el estadio Víctor Ramón Isasi. A las 15:00. Capitán Figari vs. Sportivo Iteño, en el estadio Juan B. Ruiz Díaz; Humaitá vs. General Caballero ZC, en el estadio Eleuterio Sánchez; Pilcomayo vs. Atlético Juventud, en el estadio Agustín Báez.

* Clasificación: Sportivo Iteño 42 puntos, Fulgencio Yegros 33, Oriental 32, Sport Colonial 28, Atlético Juventud 28, General Caballero ZC 28, 1° de Marzo 25, Humaitá 21, Deportivo Pinozá 20, Pilcomayo 17, Capitán Figari 13 y Valois Rivarola 11.