Se define tercer descendido en Intermedia

Ayer, en el adelanto de la última ronda de la segunda categoría se cumplieron tres juegos, esta mañana está en disputa la permanencia (12 de Junio de Villa Hayes o Martín Ledesma) y mañana se define el título.

* Ayer. Rubio Ñu 2 (29′ César Villagra y 76′ Gustavo Mencia )-Pastoreo 1 (69′ Celso Moreno); Resistencia 1 (50′ Fausto Fiol )-Guaireña 0 y San Lorenzo 2 (55′ Mario Barrios y 67′ Matías Verdún)-Encarnación 2 (Éver Cristaldo y 83′ Richard Ortiz).

* Hoy, 10:00: Independiente-Martín Ledesma, en Campo Grande (Carlos Paul Benítez) y Santaní-12 de Junio, en el Unión Agrícola (Aldo Quiñónez).

* Mañana, 10:00: Recoleta-Fernando de la Mora, en el Comité Olímpico Paraguayo (Alipio Colmán) y Carapeguá-Tembetary, en el Municipal de Carapeguá (Víctor Robles).

* Lunes, 15:30: Atlétiico Colegiales-3 de Febrero CDE, en Cuatro Mojones (Aracely Gómez).

* Clasificación: 64 puntos, Tembetary 62 (ascendidos), Carapeguá 55, San Lorenzo 46 Resistencia 45, Encarnación 44, Santaní 42, Rubio Ñu 42, Guaireña 38, Independiente CG 38, 12 de Junio 35, Fernando de la Mora 34, Martín Ledesma 33, 3 de Febrero 26, Pastoreo 23 y Colegiales 10.

* Promedios: Colegiales 0,876; 3 de Febrero 1,123 (descendidos); 12 de Junio 1,206 y Martín Ledesma 1,224.

Lunes, los partidos decisivos en la B

La penúltima fecha (33ª) del torneo de la Primera División B se abre hoy con cuatro partidos, pero los otros cuatro decisivos en los que estarán en juego el segundo cupo de ascenso y la permanencia se juegan el lunes.

* Programa de la 33ª: Hoy (16:00): Presidente Hayes vs. 3 de Noviembre (en el Fortín de Tacumbú); General Díaz vs. 3 de Febrero FBC (Emiliano Ghezzi) y 24 de Setiembre vs. Cristóbal Colón JAS (Próculo Cortázar). (17:00): Benjamín Aceval vs. 12 de Octubre (Isidro Roussillón). Mañana (16:00). Olimpia de Itá vs. Silvio Pettirossi (Manuel Gamarra). Lunes (15:45). Deportivo Capiatá vs. River Plate (Erico Galeano); Sport Colombia vs. 29 de Setiembre (Alfonso Colmán); Sportivo Limpeño vs. Atlántida SC (Optaciano Gómez) y Cristóbal Colón Ñemby vs. 12 de Octubre SD (Pablo Patricio Bogarín).

* Top 5: Capiatá 70 puntos, River 62, Atlántida 58, Colón JAS 56 y 12 de Octubre de Itauguá 56.

* Promedios (bajan dos): 12 de Octubre SD 0,806; Colón de Ñemby 0,894 y Limpeño 0,894.