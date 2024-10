Primera B: River Plate, subcampeón y ascenso

Resultado cambiante en el duelo entre el Deportivo Capiatá (campeón) y River Plate (subcampeón) de la Primera División B, la tercera categoría del fútbol paraguayo. El “Escobero” se puso en ventaja en dos ocasiones, el Kelito empató y luego pasó al frente, pero el atractivo partido en Capiatá se cerró con el tercer gol del Deportivo, ya en tiempo de adición.

Por su parte, Sportivo Limpeño, que pelea su permanencia en la categoría, derrotó de local a Atlántida, que le pujaba el segundo cupo de ascenso con River Plate.

El 12 de Octubre SD descendió al caer contra Cristóbal Colón de Ñemby, que peleará por la permanencia con Limpeño en la última ronda: el empate lo salva. El 29 de Setiembre empató 2-2 con Sport Colombia y se mantiene en la categoría.

* Resultados del jueves: Deportivo Capiatá 3 (9′ Orlando Bogado, 49′ Santiago Santacruz y 95′ Alexis Giménez)-River Plate 3 (23′ Eric Cristaldo, 65′ Francisco Bareiro y 84′ Walter Gaona); Limpeño 2 (35′ Ricardo Britos y 93′ Francisco Vera)-Atlántida 0; Cristóbal Colón de Ñemby 5 (9′ Sergio Silva, 17′ Blas López, 52′ Jonathan Leguizamón, 71′ y 72′ Mauricio Rodríguez)-12 de Octubre SD 3 (5′ Nicolas Riquelme c/s/v, 55′ Jhonier Negrete y 93′ Fabio Corvalán) y Sport Colombia 2 ( 60′ Guillermo Vázquez y 72′ Gustavo Vera)-29 de Setiembre 2 (12′ Matías Andino y 34′ Leandro Lazarte).

Último capítulo

La última fecha se abre la tarde de este viernes con un par de partidos, sábado se juega uno y se baja el telón el domingo con una permanencia en juego.

* La 34ª. Mañana: 12 de Octubre (I) vs. General Díaz (15:00, en el Luis Salinas) y 3 de Febrero vs. 24 de Setiembre (15:30, en el Fortín de Tacumbú). Sábado: 3 de Noviembre vs. Dr. Benjamín Aceval (16:00, en el Rubén Ramírez). Domingo (10:00). River Plate vs. Presidente Hayes (Jardines del Kelito); 12 de Octubre SD vs. Deportivo Capiatá (La Arboleda); Silvio Pettirossi vs. Cristóbal Colón Ñemby (Bernabé Pedrozo); Atlántida SC vs. Olimpia de Itá (Ricardo Grégor); 29 de Setiembre vs. Sportivo Limpeño (Salustiano Zaracho) y Cristóbal Colón JAS vs. Sport Colombia (16:00, en el Herminio Ricardo).