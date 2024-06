“Hace dos años que salimos segundos y de los segundos nadie se acuerda”

Cerro Porteño cayó 2-0 con Sportivo Luqueño y condicionó la conquista del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón perdió el punta y ya no depende de sí mismo cuando resta una fecha para el final. “La verdad que vengo porque vengo obligado a hablar”, expresó Federico Carrizo a la transmisión televisiva después de finalizar el partido en La Nueva Olla.

Carrizo expresó mucho malestar y tristeza por la derrota del Azulgrana, que lleva cuatro años seguidos siendo vicecampeón. “No tengo palabras para describir las sensaciones que podemos tener. Lo que pienso me lo guardo para mí, pero es mucha tristeza. Queda un partido, pero sentimos que nos defraudamos a nosotros mismos”, añadió el argentino.

Federico Carrizo: “Teníamos que ganar y no lo hicimos”

“Teníamos que ganar y no lo hicimos. Hace dos años que venimos saliendo segundos y de los segundos nadie se acuerda. Uno puede hacer muchas cosas buenas, pero si no se coronan con los campeonatos y los objetivos no sirve de nada. Puertas adentro sabemos que venimos haciendo las cosas bien, pero no alcanza, tenemos que salir campeones”, finalizó el mediapunta.

